OpenAI представила GPT-5.1: более умный и коммуникативный ChatGPT

По данным компании, новые модели начинают функционировать с сегодняшнего дня — сначала подписчикам платных тарифов, а затем и всем остальным пользователям.

Что нового

Обновление включает две отдельные версии модели:

GPT-5.1 Instant — наиболее часто используемая модель в ChatGPT. Теперь она стала «более умной и лучше понимает инструкции пользователя».

GPT-5.1 Thinking обладает усиленными возможностями рассуждения: она быстрее справляется с простыми задачами, устойчивее при решении сложных и дает более ясные ответы.

С точки зрения пользовательского опыта, улучшения означают меньше «машинного тона» в ответах и большую гибкость в том, как звучит ChatGPT.

Для разработчиков новые модели с улучшенным механизмом рассуждения могут стать особенно полезными в приложениях, требующих глубокого анализа или сложного диалога.

Модели предыдущего поколения GPT-5 останутся доступны в течение примерно трех месяцев, чтобы пользователи могли сравнить версии и адаптироваться.

Настройка и контроль тона

Фото: OpenAI

OpenAI также представила обновленные настройки «личности»: Default (по умолчанию), Friendly (дружелюбный), Efficient (эффективный), Professional (профессиональный), Candid (открытый), Quirky (эксцентричный).

Компания начала внедрять более точные элементы управления — уровень «теплоты», лаконичность, использование эмодзи и другие черты.

В отличие от прежних версий, теперь изменения в настройках персонализации применяются сразу ко всем текущим диалогам, а не только к новым. Это позволяет пользователю изменять стиль общения ChatGPT прямо во время разговора и сохранять единый тон взаимодействия.

Ранее создатель ChatGPT, компания OpenAI, представила веб-браузер на базе искусственного интеллекта. Новый браузер носит название ChatGPT Atlas.

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.