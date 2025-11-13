OpenAI представила GPT-5.1: более умный и коммуникативный ChatGPT
Компания OpenAI объявила о запуске новых моделей искусственного интеллекта — GPT-5.1 Instant и GPT-5.1 Thinking, которые значительно улучшают производительность и качество взаимодействия с фирменным чат-ботом ChatGPT, передает агентство Kazinform.
По данным компании, новые модели начинают функционировать с сегодняшнего дня — сначала подписчикам платных тарифов, а затем и всем остальным пользователям.
Что нового
Обновление включает две отдельные версии модели:
- GPT-5.1 Instant — наиболее часто используемая модель в ChatGPT. Теперь она стала «более умной и лучше понимает инструкции пользователя».
- GPT-5.1 Thinking обладает усиленными возможностями рассуждения: она быстрее справляется с простыми задачами, устойчивее при решении сложных и дает более ясные ответы.
С точки зрения пользовательского опыта, улучшения означают меньше «машинного тона» в ответах и большую гибкость в том, как звучит ChatGPT.
Для разработчиков новые модели с улучшенным механизмом рассуждения могут стать особенно полезными в приложениях, требующих глубокого анализа или сложного диалога.
Модели предыдущего поколения GPT-5 останутся доступны в течение примерно трех месяцев, чтобы пользователи могли сравнить версии и адаптироваться.
Настройка и контроль тона
OpenAI также представила обновленные настройки «личности»: Default (по умолчанию), Friendly (дружелюбный), Efficient (эффективный), Professional (профессиональный), Candid (открытый), Quirky (эксцентричный).
Компания начала внедрять более точные элементы управления — уровень «теплоты», лаконичность, использование эмодзи и другие черты.
В отличие от прежних версий, теперь изменения в настройках персонализации применяются сразу ко всем текущим диалогам, а не только к новым. Это позволяет пользователю изменять стиль общения ChatGPT прямо во время разговора и сохранять единый тон взаимодействия.
Ранее создатель ChatGPT, компания OpenAI, представила веб-браузер на базе искусственного интеллекта. Новый браузер носит название ChatGPT Atlas.
Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.