Визиты Токаева, контракты на $15 млрд и спортивные успехи: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ уделили внимание визитам Президента Казахстана в Китай и Катар, новым технологическим проектам и международному сотрудничеству. Иностранные издания также писали о достижениях казахстанской медицины, развитии экологической инфраструктуры и успехах отечественных спортсменов. Обзор мировой прессы о Казахстане - в подборке агентства Kazinform.

CGTN: Си Цзиньпин провел встречу с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Шанхае

Китайский международный телеканал CGTN сообщил о встрече Председателя КНР Си Цзиньпина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Шанхае. Переговоры прошли в резиденции китайского лидера, что подчеркивает особый характер отношений между двумя странами и высокий уровень двустороннего политического диалога.

В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшее укрепление всестороннего стратегического партнерства, развитие торгово-экономического сотрудничества, транспортно-логистических связей и совместных инвестиционных проектов. Си Цзиньпин отметил, что Китай рассматривает Казахстан в качестве приоритетного партнера и готов углублять взаимодействие по широкому кругу направлений.

Издание подчеркивает, что переговоры состоялись на фоне активизации контактов между Астаной и Пекином и отражают стремление сторон к дальнейшему расширению сотрудничества в экономике, инфраструктуре и высокотехнологичных отраслях.

China Daily: Си Цзиньпин призывает к укреплению отношений с Казахстаном

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и Казахстан укреплять сопряжение стратегий и программ развития двух государств, а также непрерывно углублять прагматичное сотрудничество, пишет China Daily.

В статье отмечается, что Си Цзиньпин заявил об этом в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Шанхае. По его словам, вечное всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами сохраняет сильную динамику, демонстрируя огромный потенциал сотрудничества и широкие перспективы развития.

Си Цзиньпин призвал обе стороны содействовать инновационному развитию торговли, оптимизировать ее структуру и развивать новые бизнес-модели в сферах трансграничной электронной коммерции и торговли услугами.

Agenzia Nova: Казахстан и Китай подписали более 70 торговых соглашений на сумму свыше $15 млрд

По итогам восьмого заседания Казахстанско-китайского делового совета в Пекине было подписано более 70 коммерческих соглашений общей стоимостью свыше 15 млрд долларов. Церемония состоялась в присутствии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, пишет итальянское информационное агентство Agenzia Nova.

Выступая на форуме, Президент Казахстана назвал Китай надежным соседом, близким другом и вечным стратегическим партнером Казахстана. Он отметил, что китайские инвестиции в казахстанскую экономику достигли $27 млрд, а в стране работают более шести тысяч предприятий с участием китайского капитала, включая такие компании, как CNPC, CITIC, Sinopec и Huawei.

В статье подчеркивается, что достигнутые договоренности охватывают широкий круг отраслей и стали одним из главных практических итогов визита казахстанской делегации в Китай, подтвердив курс двух стран на дальнейшее углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Qatar News Agency: Его Высочество эмир встретился с Президентом Казахстана

Катарское информационное агентство QNA сообщило о визите Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Доху, где он выразил соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной эмира-отца шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в траурных мероприятиях и провел встречу с эмиром Катара. Издание отмечает, что визит стал очередным свидетельством высокого уровня отношений между двумя государствами, которые в последние годы активно развивают сотрудничество в инвестиционной, транспортной и энергетической сферах.

Anadolu: Токаев: Казахстан должен стать ключевым транспортно-логистическим хабом Евразии

Турецкое агентство Anadolu процитировало заявление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сделанное на встрече с представителями китайского бизнеса в рамках его визита в КНР.

— Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Это наша стратегическая цель. Сейчас по территории страны проходит 13 международных транспортных коридоров. Около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через Казахстан. За последние пятнадцать лет государство инвестировало более 35 миллиардов долларов в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Мы прокладываем новые железнодорожные линии и увеличиваем возможности транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту, или Среднему коридору, — цитирует Токаева Anadolu.

Агентство отмечает, что Президент Казахстана также обозначил перспективы сотрудничества в области освоения критически важных минералов, отметив, что Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам ряда стратегических ресурсов и намерен развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью совместно с международными партнерами.

The Times of Central Asia: Казахстан вошел в число 30 ведущих стран мира по развитию кардиохирургии

Казахстан вошел в число 30 ведущих стран мира по уровню развития кардиохирургии, пишет The Times of Central Asia.

Такой результат стал возможен благодаря внедрению современных медицинских технологий и развитию высокотехнологичной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В публикации отмечается, что за последние годы казахстанские специалисты значительно расширили возможности проведения сложных операций на сердце, а отечественные медицинские центры успешно осваивают передовые методы диагностики и лечения.

По мнению авторов материала, достижения казахстанских кардиохирургов свидетельствуют о поступательном развитии национальной системы здравоохранения и укреплении позиций страны в сфере высокотехнологичной медицины.

Report: Казахстан планирует построить три завода по утилизации отходов

Азербайджанское агентство Report сообщает о планах строительства мусороперерабатывающих заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. Проекты реализуются в рамках работы по модернизации системы обращения с отходами и развитию экологической инфраструктуры страны.

Издание отмечает, что новые предприятия позволят увеличить объемы переработки твердых бытовых отходов и сократить нагрузку на действующие полигоны. Для реализации проектов предполагается привлечение инвестиций и современных технологий переработки.

По данным агентства, развитие отрасли рассматривается как один из важных элементов перехода к принципам «зеленой» экономики и более рационального использования ресурсов.

MINEXForum: Казахстан и Южная Корея создадут в Алматы центр исследований редкоземельных металлов

Международная горнодобывающая платформа MINEX Forum обратила внимание на договоренности Казахстана и Южной Кореи создать в Алматы исследовательский центр редкоземельных металлов. Соответствующая инициатива направлена на развитие научного и технологического сотрудничества в сфере критически важных полезных ископаемых.

По информации издания, новый центр займется проведением исследований, подготовкой специалистов и разработкой технологий переработки редкоземельного сырья. Проект также предусматривает обмен опытом между учеными и профильными организациями двух стран.

В публикации отмечается, что интерес к редкоземельным металлам во всем мире продолжает расти на фоне развития высокотехнологичных отраслей, включая производство электроники, аккумуляторов и оборудования для «зеленой» энергетики. В этих условиях Казахстан стремится укрепить свои позиции на рынке стратегически важных минералов.

UZA: Между Алматы и Ургенчем откроется прямое авиасообщение

Узбекское агентство UZA сообщает об открытии прямого авиасообщения между Алматы и Ургенчем. Новый маршрут станет еще одним шагом в развитии транспортных связей между Казахстаном и Узбекистаном.

Запуск регулярных рейсов будет способствовать расширению деловых контактов, туристических обменов и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Ургенч является важным транспортным узлом Хорезмской области и воротами к историческому комплексу Хива, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет UZA.

Euronews: От ледового катка в торговом центре до олимпийского золота: восхождение казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова

Европейский телеканал Euronews посвятил материал казахстанскому фигуристу Михаилу Шайдорову, рассказав о его пути от тренировок на небольшом катке в торговом центре до международного признания и борьбы за самые высокие награды мирового спорта.

Euronews отмечает целеустремленность спортсмена, поддержку семьи и тренеров, а также прогресс казахстанской школы фигурного катания, представители которой все чаще заявляют о себе на крупнейших международных соревнованиях.

История Шайдорова является примером того, как талант, упорный труд и качественная подготовка позволяют спортсменам из Казахстана успешно конкурировать на мировой арене и привлекать внимание международного спортивного сообщества, пишет издание.

ТАСС: Казахстанский футболист Мендиканов подписал контракт с «Барселоной»

Футболист из Казахстана 15-летний Карим Мендиканов подписал контракт с испанским клубом «Барселона», сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Агентство отмечает, что молодой игрок уже проходил подготовку в системе каталонского клуба и теперь официально продолжит карьеру в структуре одной из самых известных футбольных команд мира. Для юного спортсмена это стало важным шагом на пути профессионального развития.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о развитии международного медиапространства Казахстана, достижениям отечественной науки, а также туристическому потенциалу страны.



