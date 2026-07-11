Euronews на казахском языке, новые технологии и туристический бум: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ уделили внимание развитию международного медиапространства Казахстана, достижениям отечественной науки, а также туристическому потенциалу страны. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Euronews: Euronews запускает вещание на казахском языке в Астане

Одним из наиболее заметных событий недели зарубежные СМИ назвали запуск вещания международного телеканала Euronews на казахском языке.

Как отмечает издание, казахский стал первым языком Центральной Азии, вошедшим в глобальную сеть Euronews. Новый сервис стал двадцатой языковой службой телеканала и продолжением стратегии компании по расширению присутствия в регионе после открытия редакционного хаба в Астане и бюро в Алматы.

Запуск казахскоязычного вещания имеет значение не только для медиарынка Казахстана, но и для международного позиционирования государственного языка. Фактически речь идет о включении казахского языка в систему глобального информационного обмена наряду с крупнейшими мировыми языками.

Особое внимание уделено растущей роли Казахстана в Центральной Азии. Именно поэтому компания последовательно расширяет свое присутствие в регионе, создавая собственные редакционные структуры и усиливая локальное производство контента.

Показательно, что казахстанская команда Euronews сегодня не только адаптирует международные новости, но и готовит программы о Центральной Азии для мировой аудитории. Это свидетельствует о том, что Казахстан постепенно становится одним из ключевых информационных центров региона.

The Times of Central Asia: В Казахстане протестирован метод переработки лития на низкосортной руде

Казахстанские ученые протестировали инновационный метод переработки литийсодержащих алюмосиликатных руд с использованием карботермической плавки. Об этом пишет The Times of Central Asia.

По данным Министерства промышленности и строительства, новая технология позволяет получать концентрат с содержанием оксида лития 12–14%, тогда как традиционные методы обычно обеспечивают показатели на уровне 5–6%.

На фоне стремительного роста мирового спроса на литий, необходимый для производства аккумуляторов, электромобилей и систем хранения энергии, подобные разработки приобретают стратегическое значение.

Издание отмечает, что Казахстан стремится выйти за рамки простой добычи сырья и постепенно развивать собственные перерабатывающие мощности. Это соответствует глобальной тенденции, когда основная добавленная стоимость формируется именно на этапах переработки и производства готовой продукции.

Особый интерес вызывает и тот факт, что технология потенциально позволяет снизить использование агрессивных химических реагентов и уменьшить экологическую нагрузку. Вместе с тем авторы публикации подчеркивают необходимость дальнейших испытаний и оценки промышленной эффективности разработки.

The Caspian Post: Казахстан и ОАЭ будут признавать водительские права друг друга с 25 июля

О расширении практического сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами сообщает The Caspian Post.

С 25 июля вступает в силу меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между двумя государствами.

Согласно новым правилам, граждане Казахстана смогут использовать национальные водительские права во время пребывания в ОАЭ, а граждане Эмиратов — на территории Казахстана. Кроме того, предусмотрена упрощенная процедура обмена водительских удостоверений категорий B и B1 без прохождения дополнительных экзаменов.

На первый взгляд соглашение носит технический характер, однако его значение выходит далеко за рамки транспортной сферы. Подобные механизмы обычно становятся частью более широкого процесса упрощения деловых и туристических контактов между государствами.

Учитывая активное развитие инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, новые правила должны способствовать дальнейшему росту мобильности граждан и деловой активности.

Report: Казахстан обновил порядок получения статуса беженца

Изменен порядок регистрации и рассмотрения ходатайств о присвоении статуса беженца. Согласно обновленным правилам, иностранные граждане и лица без гражданства должны обратиться с соответствующим ходатайством в течение пяти календарных дней после прибытия в Казахстан либо после возникновения обстоятельств, угрожающих их безопасности, сообщает агентство Report.

Также уточнен порядок выдачи свидетельства лица, ищущего убежище. Документ будет действовать в течение трех месяцев и подтверждать законность пребывания заявителя на территории страны до завершения рассмотрения его обращения.

Особое внимание уделено процедурам воссоединения семей и проведению отдельных собеседований с заявителями.

Euronews: Национальный парк «Бурабай» принял полтора миллиона туристов

Курорт «Бурабай» остается одним из наиболее популярных туристических направлений страны и ежегодно привлекает около полутора миллионов посетителей, отмечает Euronews.

Особое внимание уделяется диверсификации туристического продукта. Помимо традиционного отдыха на природе здесь активно развиваются экологический, семейный, спортивный, деловой и зимний туризм.

Показательно, что регион делает ставку не только на природные достопримечательности, но и на историко-культурное наследие. В публикации подробно рассказывается о сакских археологических памятниках, легендах Бурабая и проектах по созданию новых культурно-познавательных маршрутов.

Отдельно Euronews подчеркивает статус Бурабая как биосферного резервата ЮНЕСКО и отмечает усилия властей по сохранению уникальной экосистемы на фоне растущего туристического потока.

Развитие современной дорожной инфраструктуры, строительство новых гостиничных комплексов и планы по расширению возможностей для проведения международных мероприятий позволяют рассматривать Бурабай как один из наиболее перспективных туристических центров Центральной Азии.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали про вступление в силу новой Конституции Казахстана и запуск политических реформ, включая подготовку к первым выборам в Курултай. Также в центре внимания оказались крупные проекты в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, планы по привлечению миллиардных инвестиций в промышленность.