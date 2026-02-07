Визит Токаева в Пакистан, энергетика и «Голос за горизонтом»: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Interfax: Токаев считает, что Совет мира должен дополнять, а не подменять ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью пакистанской газете The News International высказался о роли инициированного президентом США Дональдом Трампом Совета мира, членом которого стал Казахстан, пишет Interfax.

По словам Главы государства, новая структура способна внести вклад в укрепление глобального мира и стабильности, предлагая «гибкие и прагматичные механизмы урегулирования конфликтов», однако должна дополнять усилия ООН, а не подменять организацию.

Токаев также отметил, что инициатива призвана содействовать реализации резолюции 2803 Совбеза ООН, где подчеркивается необходимость сочетания международной легитимности и эффективного лидерства, пишет издание.

Анадолу: Президент Казахстана и премьер Пакистана обсудили развитие многопланового сотрудничества

О переговорах Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Исламабаде, сообщает агентство Анадолу.

Сообщается, что лидеры отметили динамичное развитие сотрудничества и обсудили укрепление политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Отдельный акцент был сделан на расширении связей в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, космоса и финансов. Сообщается также о подписании Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном.

Синьхуа: Казахстан полностью обеспечит внутренние потребности в электроэнергии к 2027 году

Казахстан к концу первого квартала 2027 года планирует полностью покрыть внутренние потребности в электроэнергии, а к 2029 году — выйти на устойчивый профицит за счет ввода новых мощностей и модернизации действующей генерации, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По данным, приведенным в публикации, по итогам 2025 года установленная мощность энергосистемы достигла 26,7 ГВт, при этом доля ВИЭ составляет 3,6 ГВт. В материале также упоминается План развития отрасли до 2035 года, предусматривающий ввод более 26 ГВт новых мощностей, включая проекты ВИЭ и атомную электростанцию, с акцентом на маневренную генерацию.

РБК: Вторую АЭС в Казахстане решили строить вблизи Алматы

Правительство Казахстана приняло решение о строительстве второй атомной электростанции в Жамбылском районе Алматинской области — соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым и опубликовано в нормативной системе, пишет РБК.

В публикации также приводится контекст по первой АЭС: сообщается, что строительство началось в августе 2025 года, а ввод в эксплуатацию планируется на 2035–2036 годы.

TV BRICS: В Казахстане предложили эффективный способ утилизации космического мусора

О разработке ученых Назарбаев Университета, нацеленной на снижение рисков космического мусора для спутниковой инфраструктуры, пишет TV BRICS.

Сообщается, что проект предполагает замедление движения крупных неуправляемых объектов за счет конструкции, увеличивающей площадь и, следовательно, атмосферное сопротивление. В результате объект постепенно теряет скорость, опускается на более низкую орбиту и сгорает в плотных слоях атмосферы.

Упоминается и расчетная база: математическая модель позволяет оценивать точность управления объектом с помощью тонкого троса.

QNA: В Катаре стартовала Казахстанская культурная неделя

Катарское агентство QNA сообщает об открытии Казахстанской недели культуры в Дохе при участии министра культуры Катара шейха Абдулрахмана бин Хамада Аль-Тани и вице-премьера — министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой.

В программе — вокально-музыкальные выступления, элементы казахского народного наследия, демонстрация ремесел, текстиля и кухни. Мероприятия проходят до субботы в Дарб-эль-Сааи (Умм-Салал) и, как отмечает агентство, направлены на укрепление двусторонних связей через культурный обмен.

Nova News: Казахстан: Завтра состоится премьера китайско-казахской музыкальной программы «Голос за горизонтом»

О премьере совместного китайско-казахстанского музыкального проекта Voice Beyond Horizon сообщает Итальянское агентство Nova News.

Он стартует 5 февраля и будет выходить каждый четверг в 22:00 на Hunan Satellite TV и Mango TV. В публикации подчеркивается, что это первое китайско-казахское музыкальное шоу талантов, синхронно транслируемое в обеих странах, а также дебют Димаша Кудайбергена в роли создателя и ведущего формата. Маршрут съемок охватывает Туркестан, Актау, Алматы и Астану, а участниками станут молодые артисты из шести стран.

ТАСС: Зимние Азиатские игры 2029 года пройдут в Казахстане

Зимние Азиатские игры 2029 года состоятся в Алматы, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ подписали президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии Джоан бин Хамад Аль-Тани. В публикации отмечается, что Казахстан уже принимал зимнюю Азиаду в 2011 году, а в 2017-м Алматы проводил Всемирную зимнюю Универсиаду. Также приводится контекст о переносе Игр с первоначально определенной принимающей стороны.

