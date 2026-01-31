Поправки в Конституцию, дипломатия и экспорт галлия: что пишут зарубежные СМИ о Казахстане

РБК: В парламенте Казахстана увидели в поправках движение к новой Конституции

Масштаб готовящихся конституционных изменений в Казахстане фактически ведет к формированию нового Основного закона, пишет РБК.

По словам вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой, объем поправок уже выходит за рамки точечной корректировки Конституции 1995 года.

По данным депутатов, изменения затронули более 77 статей, а по итогам работы Конституционной комиссии — до 84% текста. Речь идет о пересмотре архитектуры государственной власти, перераспределении полномочий и формировании новой системы сдержек и противовесов.

Реформа предусматривает переход к однопалатному парламенту — Курултаю, создание Народного совета, учреждение поста вице-президента и расширение парламентских полномочий. При этом базовые принципы — унитарность и территориальная целостность — сохраняются, пишет издание.

TPS-IL: Израиль и Казахстан укрепляют дипломатические и экономические связи

Израильское агентство TPS-IL сообщает о визите министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Казахстан — первом на этом уровне с 2010 года. Визит был посвящен укреплению политического диалога и расширению экономического сотрудничества.

Саар провел переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, в ходе которых стороны обсудили присоединение Казахстана к Авраамовым соглашениям, визовую либерализацию и сотрудничество в сфере дипломатической подготовки и публичной дипломатии. Были подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании.

Отдельное внимание уделено вопросам исторической памяти: Президент Касым-Жомарт Токаев направил послание Президенту Израиля Ицхаку Герцогу, подчеркнув приверженность Казахстана сохранению памяти о жертвах Холокоста и межконфессиональному согласию. Саар также планирует встречи с Президентом Токаевым и представителями еврейской общины, пишет издание.

Kyodo: Mitsubishi начнет импорт галлия из Казахстана

Японское агентство Kyodo сообщает, что корпорация Mitsubishi планирует начать импорт редкого металла галлия из Казахстана с 2026 года. Соответствующее соглашение было подписано с АО «Алюминий Казахстана».

Производство галлия будет организовано на заводе в Павлодаре, ввод которого ожидается в третьем квартале 2026 года. Планируемый объем поставок — около 15 тонн в год, весь объем предназначен для японского рынка. Галлий используется в производстве полупроводников, электромобилей и светодиодных технологий.

Отмечается, что Eurasian Resources Group также планирует инвестиции в производство галлия, что может вывести Казахстан в число крупнейших производителей этого металла в мире.

Nova: Казахстан примет Региональный экологический саммит 2026 года в апреле

Региональный экологический саммит 2026 пройдет в Астане с 22 по 24 апреля, сообщает итальянское агентство Nova.

Ожидается участие около 1500 представителей правительств, международных организаций, бизнеса и научного сообщества.

Саммит пройдет при поддержке ООН и будет посвящен вопросам климатического перехода, управлению водными ресурсами, снижению углеродных выбросов, продовольственной безопасности и «зеленому» финансированию. В числе ключевых тем — Аральское море и снижение уровня Каспия.

По итогам форума планируется принятие совместной декларации стран Центральной Азии и утверждение Региональной программы действий на 2026–2030 годы, пишет агентство.

TV BRICS: Индия введет бесплатные визы для граждан Казахстана

Индия вводит бесплатные визы для граждан Казахстана сроком до 30 дней, сообщает TV BRICS.

Визы будут предоставляться для туризма, медицинского лечения и сопровождающих лиц и оформляться онлайн либо через диппредставительства.

По данным индийской стороны, в 2025 году Казахстан посетили около 250 тыс. граждан Индии. Объем двусторонней торговли оценивается примерно в 1 млрд долларов. Страны взаимодействуют в рамках ШОС, БРИКС, СВМДА и формата «Индия – Центральная Азия».

УзА: В Казахстане обнаружили три поселения и 250 артефактов времен Золотой Орды

Агентство УзА сообщает об археологических находках на территории музея-заповедника «Сарайшык». В ходе раскопок обнаружены три поселения, остатки жилых построек, цитадели и караван-сарая, а также около 250 артефактов начала XIV века.

Всего на территории комплекса найдено более 7 тыс. артефактов. Параллельно ведутся реставрационные работы древних сооружений.

Синьхуа: В Алматинском зоопарке за год родились более 80 детенышей

Агентство Синьхуа сообщает, что в 2025 году в Алматинском зоопарке родились 87 детенышей 31 вида. Коллекция учреждения пополнилась редкими животными, включая бизона и тамандуа.

Сегодня в зоопарке содержится более 4 тысяч животных 385 видов, из которых значительная часть занесена в международные и национальные охранные списки, пишет издание.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о Казахстане в контексте участия в Совете мира, анонсированных политических реформ, энергетического сотрудничества, решения Нацбанка по базовой ставке, роста агроэкспорта, присоединения к Протоколу ООН по воде и здоровью, строительства фармацевтических заводов и сохранения культурного наследия страны.