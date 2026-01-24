Участие в Совете мира, реформы и новые фармзаводы: что пишут зарубежные СМИ о Казахстане

Interfax: Казахстан вступил в Совет мира без внесения финансового взноса

Казахстан вступил в Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, без внесения финансового взноса, сообщает Interfax cо ссылкой на пресс-службу Акорды.

В сообщении подчеркивается, что это соответствует уставу структуры: добровольный взнос в размере 1 млрд долларов не является условием членства, а дает лишь возможность продлить пребывание в Совете сверх трехлетнего срока — если он внесен в течение первого года.

DW: В Казахстане анонсированы масштабные политические реформы

DW сообщает о заявленных Президентом Казахстана политико-конституционных изменениях, озвученных на заседании Народного курултая в Кызылорде. По данным издания, предполагается переход к однопалатному парламенту под названием «Курултай» на смену Мажилису и Сенату — с 145 депутатами вместо нынешних 148.

Среди заявленных параметров: уменьшение числа парламентских комитетов до восьми (с 11), изменение структуры руководства парламента, а также расширение полномочий депутатов в части формирования ряда институтов (в том числе Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и ЦИК). DW также отмечает, что выборы в новый парламент планируются по пропорциональной системе по партийным спискам, при сохранении обязательной квоты для женщин, молодежи и людей с инвалидностью.

Отдельно в публикации говорится о планах упразднить Ассамблею народа Казахстана и действующий формат Народного курултая, предложив вместо них «Халык Кенесы» (Народный совет) численностью 126 человек с правом законодательной инициативы. Также Президент анонсировал отмену должности госсекретаря и создание института вице-президента — после референдума, сроки которого пока не названы, пишет издание.

Анадолу: Турция и Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании в области энергетики

Агентство Анадолу сообщает о встрече министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара с председателем правления «КазМунайГаз» Асхатом Хасеновым. По словам Байрактара, стороны обсудили результаты взаимодействия TPAO и KazMunayGas и «возможные шаги» по разведке, разработке и добыче углеводородов.

Отмечается, что Казахстан и Турция намерены развивать совместные проекты на суше и на море, а также рассматривать сотрудничество в третьих странах. Министр напомнил, что меморандум в области энергетики был подписан ранее в Анкаре в присутствии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Касыма-Жомарта Токаева и, по оценке турецкой стороны, «ознаменовал начало нового этапа» партнерства.

ТАСС: Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых

ТАСС сообщает, что Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором ±1 п.п. Регулятор напомнил, что 10 октября 2025 года ставка была повышена с 16,5% до 18%, а 28 ноября — сохранена на этом уровне.

По данным Нацбанка, инфляция по итогам 2025 года составила 12,3%, инфляционные ожидания населения на год вперед выросли до 14,7%, а ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год — 10,8%. Также отмечено, что ставка «с высокой вероятностью» будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года, а очередное плановое решение по ставке будет объявлено 6 марта, пишет ТАСС.

Синьхуа: Казахстан наращивает производство и экспорт подсолнечного масла

Агентство Синьхуа со ссылкой на Бюро национальной статистики РК сообщает о росте производства растительных масел в Казахстане: за январь–ноябрь 2025 года выпуск достиг 807,4 тыс. тонн (+18,7% к аналогичному периоду 2024 года).

Производство подсолнечного масла выросло на 19,2% — до 683,7 тыс. тонн, обеспечив основной прирост отрасли, пишет агентство.

ООН: Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья

Сайт ООН сообщает, что Казахстан стал 30-й страной, присоединившейся к Протоколу ЕЭК ООН и ВОЗ по проблемам воды и здоровья, выполнив обещание, данное на Конференции ООН по водным ресурсам в 2023 году.

В публикации отмечается, что, несмотря на высокий уровень базового доступа к воде и санитарии, Казахстан сталкивается с проблемами перебоев подачи воды и недостаточной очистки сточных вод, а дополнительные вызовы создают изношенная инфраструктура, изменение климата и различия между городом и селом. Протокол вступит в силу для Казахстана 5 апреля 2026 года; также сообщается, что в 2026 году страна завершит оценку ситуации по справедливому доступу к воде и санитарии — в рамках подготовки к Конференции ООН по воде 2026 года.

TV BRICS: В Казахстане построят четыре фармацевтических завода

TV BRICS сообщает, что в Казахстане планируется строительство четырех фармацевтических заводов.

По информации издания со ссылкой на пресс-службу правительства, производство предполагается локализовать по 356 видам лекарственных препаратов — включая препараты для лечения рака и диабета, иммунобиологические и противовирусные средства, антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные препараты.

Два предприятия планируется разместить в Алматы, одно — в Туркестанской области и еще одно — в Алматинской области. Объем инвестиций заявлен на уровне 173 млрд тенге. Также сообщается о планах создать около 675 тыс. рабочих мест.

Euronews: Хрупкие страницы, живая память: как в Казахстане сохраняют редкие рукописи

Euronews рассказывает о работе реставраторов и архивистов Казахстана, которые сохраняют редкие книги и рукописи — от древних религиозных текстов до архивных документов советского периода. Издание отмечает, что консерваторы в Алматы и Астане совмещают традиционные техники и современные технологии, используя специализированное оборудование и японскую бумагу; восстановление одной страницы может занимать целый день.

В материале отдельно упоминается Национальная библиотека Казахстана в Алматы: фонд библиотеки превышает 7 млн единиц хранения на 123 языках, в том числе более 40 тыс. редких изданий на восточных и европейских языках. Среди ключевых реликвий — рукописный Коран XII века, выполненный куфическим письмом. Также Euronews описывает работы в научном комплексе «Ғылым Ордасы» и в Архиве Президента РК, который хранит документы по политической истории с 1918 года и, по данным публикации, пополнился свыше чем 700 тыс. делами из специальных архивов МВД, КНБ и Генпрокуратуры.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане в первую очередь через призму макроэкономики, транзита и инфраструктуры. Акцент был сделан на сообщениях о росте ВВП Казахстана в 2025 году до 6,5%, привлечении $300 млн на развитие Среднего коридора и строительстве 130-километровой электрифицированной железнодорожной обходной линии вокруг Алматы, о планах ликвидировать дефицит электроэнергии и перейти к экспорту.



