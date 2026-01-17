Рост ВВП, инвестиции в Средний коридор и энергетика: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Interfax: ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%

Валовой внутренний продукт Казахстана по итогам 2025 года увеличился на 6,5%, сообщает Interfax со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

Издание пишет, что основной вклад в экономический рост обеспечили промышленность, транспорт, строительство и торговля. Индекс промышленного производства составил 7,4%, при этом обрабатывающий сектор вырос на 6,4%. Наибольшую динамику показали производство продуктов питания (+8,1%), нефтепереработка (+5,9%), химическая промышленность (+9,8%) и машиностроение (+12,9%).

Существенный рост зафиксирован в сфере транспорта и складирования — 20,4%, строительстве — 15,9% и торговле — 8,9%. В сельском хозяйстве рост составил 5,9%, в сфере информации и связи — 3,6%.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что экономика Казахстана в 2025 году выросла более чем на 6%, а объем ВВП превысил 300 млрд долларов. Прогноз Национального банка по итогам года составлял 5,5–6,5%.

Report.az: Казахстан привлек $300 млн на развитие Среднего коридора

Казахстан привлек 300 млн долларов США на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Финансирование предоставили Международная финансовая корпорация (IFC), АБИИ, MIGA и Standard Chartered, сообщает Report.az.

Средства направлены на строительство 130-километровой электрифицированной железнодорожной обходной линии вокруг Алматы. Проект позволит устранить инфраструктурный «узкий участок», снизить загруженность транспортного узла более чем на 40% и сократить сроки доставки грузов до 24 часов.

Финансирование включает инвестиции IFC до 50 млн долларов, кредит АБИИ до 150 млн долларов и кредит Standard Chartered с гарантией MIGA до 100 млн долларов. В КТЖ отметили, что проект повысит устойчивость логистики и конкурентоспособность Среднего коридора как маршрута между Азией и Европой, пишет агентство.

Синьхуа: Казахстан полностью обеспечил население чистой питьевой водой

Казахстан достиг 100-процентной обеспеченности населения чистой питьевой водой. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов, пишет Синьхуа.

С 2021 года на развитие водоснабжения направлено около 835 млрд тенге, реализовано более 1,6 тыс. проектов. Все города и свыше 6 тыс. сельских населенных пунктов охвачены централизованными или альтернативными системами водоснабжения. Власти планируют продолжить модернизацию сетей в рамках нацпроекта до 2029 года.

The Times of Central Asia: Казахстан намерен ликвидировать дефицит электроэнергии и выйти на экспорт

Казахстан планирует полностью покрыть внутренний спрос на электроэнергию к концу первого квартала 2027 года и в дальнейшем перейти к экспорту. Об этом сообщает The Times of Central Asia со ссылкой на Министерство энергетики РК.

По итогам 2025 года производство электроэнергии составило 123,1 млрд кВт·ч при потреблении 124,6 млрд кВт·ч. Дефицит сократился более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. Установленная мощность выросла до 26,7 ГВт, при этом доля газа и возобновляемых источников энергии продолжает увеличиваться.

За последние два года в энергосектор инвестировано около 1,8 млрд долларов, что позволило сократить число технологических сбоев на 27%. В перспективе до 2035 года Казахстан планирует ввести более 26 ГВт новых мощностей, включая атомные электростанции, пишет агентство.

Синьхуа: В 2025 г. на КПП Дулата зафиксирован рекорд пассажиро- и грузооборота

По итогам 2025 года пограничный пункт Дулата на китайско-казахстанской границе установил рекорд по пассажиро- и грузообороту, сообщает агентство Синьхуа.

Через КПП прошло 156,9 тыс. человеко-раз — рост на 50,7% в годовом выражении. Количество транспортных средств увеличилось на 64,3% и достигло 97,7 тыс. единиц. Рост связывают с действием безвизового режима между Китаем и Казахстаном и увеличением деловой и туристической активности.

Euronews: Как малый и средний бизнес, возглавляемый женщинами, меняет экономику Казахстана

Почти половина малых и средних предприятий в Казахстане принадлежит женщинам, формируя до 30–40% ВВП в ряде секторов. Об этом сообщает Euronews.

— Одним из самых эффективных инструментов поддержки роста бизнесов под руководством женщин стала программа льготного кредитования Фонда развития предпринимательства «Даму». С 2007 года фонд предоставил финансовые инструменты на сумму 7,6 млрд евро, поддержав более 110 000 проектов — почти 30% всех выданных по программе кредитов, — говорится в статье.

Также отмечается, что женские бизнесы активно развивается в услугах, торговле, образовании и цифровой экономике, включая стартапы на базе Astana Hub.

Globalbakis: Около 7 тысяч иностранных туристов выбрали Казахстан для празднования Нового года

Около 7 тыс. иностранных туристов посетили Казахстан в период новогодних праздников — с 30 декабря по 4 января. Такие данные приводит издание Globalbakis со ссылкой на систему eQonaq.

Наибольшее число иностранных гостей приняли Алматы (2770 человек) и Астана (1198). В пятерку самых популярных регионов также вошли Атырауская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области.

В Казахстан на Новый год приезжали граждане Узбекистана, Китая, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, ОАЭ, Турции, США и Филиппин.

Издание отмечает, что интерес к Казахстану как туристическому направлению продолжает расти. В 2024 году Алматы посетили 2,3 млн туристов — на 14,8% больше, чем годом ранее, а в 2025 году объем инвестиций в туристическую отрасль превысил 570 млн долларов.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о Казахстане в контексте инвестиций, развития искусственного интеллекта, миграционной политики, межконфессионального диалога и туристического потенциала страны, включая публикации о природных ландшафтах Мангистауской области и росте международного интереса к Казахстану.



