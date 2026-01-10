Инвестиции, кадры для ИИ, природные ландшафты Мангистау: что пишут мировые СМИ о Казахстане

ТАСС: Токаев поздравил православных жителей Казахстана с Рождеством

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей страны с Рождеством, отметив вклад православия в укрепление межконфессионального согласия и общественного единства. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что православие играет важную роль в укреплении межконфессионального согласия в Казахстане, а также в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей.

Президент также подчеркнул, что принципы единства, солидарности и взаимопомощи являются неотъемлемой частью государственной политики и фундаментом устойчивого развития страны. Проявляя взаимное уважение и доверие, общество, по его словам, продолжит движение по пути справедливости и прогресса, пишет ТАСС.

Токаев: «2026 год станет решающим годом для модернизации Казахстана» — Nova News

2026 год станет определяющим этапом для модернизации Казахстана и во многом повлияет на долгосрочную траекторию развития страны. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью казахстанской газете «Туркестан», подводя итоги прошедшего года, пишет Nova News.

Глава государства отметил, что Казахстан сделал значительный шаг к модернизации и становится более цивилизованной страной. По его словам, в 2024 году экономика выросла более чем на 6%, ВВП достиг 300 млрд долларов, а показатель на душу населения превысил 15 тыс. долларов, что стало рекордом для страны и региона.

Токаев также заявил о необходимости ускорения структурных изменений в экономике, модернизации энергетического и коммунального секторов, а также перехода к адресной социальной поддержке. По его словам, повышение тарифов является вынужденной, но необходимой мерой для формирования справедливой и эффективной экономики.

Отдельное внимание Президент уделил развитию транспортно-логистического потенциала. Он напомнил, что через Казахстан проходят 12 международных транспортных коридоров, а к 2030 году планируется построить и модернизировать 5 тыс. км железных дорог и отремонтировать еще 11 тыс. км.

Глава государства также обозначил приоритеты в развитии агропромышленного комплекса, туризма, цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает агентство.

Анадолу: Казахстан возглавит Союз тюркских торгово-промышленных палат в 2026 году

Казахстан примет председательство в Союзе торгово-промышленных палат тюркоязычных стран (TCCI) в 2026 году. Об этом было объявлено на третьей Генеральной Ассамблее организации, прошедшей в Астане, сообщает агентство Анадолу.

Председателем Союза был избран глава совета директоров Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Райымбек Баталов. Он отметил, что развитие отношений с тюркскими государствами является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По его словам, в последние годы в структуре торговли с тюркскими странами увеличилась доля продукции с высокой добавленной стоимостью, включая зерно, подсолнечное масло, нефтехимическую продукцию, продовольственные товары и переработанные материалы.

Баталов подчеркнул, что такая динамика свидетельствует о переходе от простой торговли к промышленному и агропромышленному сотрудничеству, а также о формировании основ совместных производственных цепочек между тюркскими государствами, пишет издание.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан привлек 439,7 миллиарда долларов инвестиций за 20 лет

За период с 2005 года по сентябрь 2025 года в экономику Казахстана было привлечено 439,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Об этом заявил вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев на заседании третьей Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ.

По его словам, вклад стран Организации тюркских государств в общий объем инвестиций составил 6,3 млрд долларов, что отражает постепенное углубление экономического сотрудничества в рамках тюркского пространства.

Дарбаев также отметил позитивную динамику притока капитала в 2025 году. За девять месяцев прошлого года в экономику Казахстана поступило 14,9 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пишет издание.

БЕЛТА: Беларусь и Казахстан обсудили вопросы открытия казахстанского Торгового дома в Минске

6 января в Минске прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Казахстане Алексея Богданова с генеральным директором АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Айтмухаммедом Алдажаровым, сообщает БЕЛТА.

Стороны обсудили открытие Торгового дома Казахстана в Беларуси, а также сформировали перечень потенциально востребованных товаров для рынков обеих стран. Отдельно обсуждались инструменты поддержки продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих государств.

По итогам встречи достигнута договоренность о тесном взаимодействии посольства и компании «QazTrade» для содействия росту взаимного торгово-экономического оборота между Беларусью и Казахстаном, пишет агентство.

Синьхуа: В Казахстане с 2026 года внедряются новые механизмы миграционной политики

С января 2026 года Казахстан начинает поэтапное внедрение новых механизмов регулирования миграционных процессов в рамках Концепции миграционной политики до 2030 года, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на зампреда правительства и министра культуры и информации Аиду Балаеву.

Сообщается, что обновленная политика направлена на создание прозрачной и управляемой системы миграции с учетом интересов экономики, общества и национальной безопасности. Иностранная рабочая сила будет привлекаться только в секторах и регионах с реальным дефицитом кадров, а формирование миграционных потоков — с учетом потребностей конкретных отраслей, регионов и проектов.

С января внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан и этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Она включает тестирование на знание государственного языка, цифровое анкетирование, межведомственные проверки и итоговое собеседование.

Этнические казахи, претендующие на государственную поддержку, должны оформить статус кандаса и переселиться в трудодефицитные регионы на пять лет с заключением социального контракта; досрочный выезд влечет возврат полученной помощи. При этом сохраняется возможность получения постоянного проживания на общих основаниях без участия в программах господдержки.

Министр подчеркнула, что внедрение новой миграционной политики будет поэтапным, с учетом обратной связи от общества, бизнеса и регионов, приоритет будет отдаваться законопослушным мигрантам, а цифровизация поможет минимизировать нелегальные схемы и фиктивные документы.

Euronews: В Казахстане за пять лет обучат 1 миллион человек работе с ИИ

К 2030 году Казахстан намерен обучить работе с искусственным интеллектом один миллион граждан. В рамках этой программы сегодня открывают первый в Центральной Азии Международный центр ИИ Alem.ai, запускают новые образовательные инициативы и расширяют онлайн-госуслуги, сообщает Euronews.

Экспорт IT-услуг Казахстана в прошлом году составил 1 млрд долларов, что в 35 раз больше, чем пять лет назад. Главный технологический хаб страны, Astana Hub, создает экосистему для стартапов в сфере IT, финтеха, биотехнологий и ИИ. В Астане открывают первый в Центральной Азии Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Он станет ключевой площадкой для исследований, стартапов и международного сотрудничества в сфере ИИ.

Международный центр Alem.ai разместится на восьми этажах, объединяя образовательные программы, лаборатории, стартап-инкубаторы и государственные инициативы в сфере ИИ. К 2030 году Казахстан планирует обучить работе с инструментами ИИ один миллион граждан. Страна также инвестирует в подготовку ИИ-кадров через программу AI SANA, которая позволит обучить 500 тысяч школьников, 300 тысяч студентов, 90 тысяч госслужащих, 80 тысяч предпринимателей и 30 тысяч других категорий населения.

Образование ИИ уже внедрено в 79 вузах, где обучается более 60 тысяч студентов. Maqsut Narikbayev University запускает программу AI+X, объединяющую технические и академические дисциплины.

В прошлом году Казахстан представил первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, включающий два мощных суперкомпьютера NVIDIA H200, предназначенных для задач ИИ. Кластер уже занял 86-е место в мировом рейтинге TOP500, пишет Euronews.

The Washington Post: Лунный пейзаж Шелкового пути, и ни одного американца в поле зрения

Авторитетное американское издание The Washington Post обратило внимание на уникальные природные ландшафты Мангистауской области Казахстана, называя их «лунными пейзажами Шелкового пути». Журналист описывает свое путешествие по региону, подчеркивая аутентичность и уединенность маршрутов.

Особое внимание уделено урочищам Бозжыра, Торыш и впадине Жыгылган. Торыш, или «Долина Шаров», поражает сотнями сферических камней — от гальки до валунов. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении этих форм, а местная легенда считает долину «игровой комнатой богов». Впадина Жыгылган впечатляет многокилометровым пространством, усеянным камнями размером со здания. Журналист отмечает, что издалека ландшафт выглядит так, будто гигант когда-то раздавил землю под собой.

Материал акцентирует внимание на растущем международном интересе к Мангистау как направлению для приключенческого и познавательного туризма, а также на увеличении туристских потоков в регионе.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о том, что наша страна начинает председательство в ЕАЭС, о квоте на привлечение иностранной рабочей силы в 2026 году, о планах по запуску беспилотного такси.