Поздравление Токаева, председательство в ЕАЭС, беспилотное такси — что пишут мировые СМИ о Казахстане

Токаев: Казахстан в 2025 году вышел на магистральный путь развития —

Anadolu Ajansi

Президент Казахстана поздравил население страны с наступившим Новым годом, сообщает Anadolu Ajansi.

Глава государства подчеркнул, что важное значение для благополучного будущего страны будет иметь предстоящая конституционная реформа. «Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса», — подчеркнул Президент.

Токаев заверил, что Казахстан будет работать над укреплением энергетического потенциала, решением вопросов агропромышленного комплекса, водного хозяйства, развития транспорта и логистики, жилищно-коммунальной инфраструктуры.

— И, конечно, в фокусе внимания государства будет находиться малый и средний бизнес. Во всех регионах откроются новые предприятия, будут ремонтироваться дороги, строиться жилые дома, школы, медицинские, спортивные и культурные объекты, — цитирует издание Президента РК.

ТАСС: Казахстан начинает председательство в ЕАЭС

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло от Беларуси к Казахстану, в 2026 году представители Казахстана будут координировать руководящие органы этой международной организации, а в мае Астана примет заседание Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров государств, пишет ТАСС.

Сообщается, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 2026 году стал председателем Высшего евразийского экономического совета, в конце прошлого года на заседании в Санкт-Петербурге отмечал, что мир вступил в эпоху искусственного интеллекта. Он считает необходимым активно внедрять эту технологию в сферы деятельности союза, например, для прогнозирования торговых потоков, оценки влияния таможенных пошлин и мониторинга законодательства стран-членов на соответствие договору о ЕАЭС. Также он предложил принять на полях Евразийского экономического форума, который пройдет в этом году в республике, совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в ЕАЭС.

— Токаев считает, что ЕАЭС способен претендовать на роль мирового транспортно-логистического узла. Глава государства также видит необходимость развития логистики и усиления промышленной кооперации, так как, «по расчетам аналитиков Евразийского банка развития, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в $67 млрд», — говорится в статье агентства ТАСС.

Кроме того, казахстанский лидер отметил необходимость устранения искусственных ограничений для перемещения граждан внутри ЕАЭС и километровых очередей из грузового транспорта на границах, призвав страны союза неукоснительно соблюдать взаимные обязательства.

Синьхуа: В Казахстане подписаны меморандумы о сотрудничестве по запуску беспилотного такси

В Казахстане подписаны меморандумы о сотрудничестве по развитию сервиса беспилотного такси в рамках стратегии «умного» города и развития цифровой инфраструктуры, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Минцифры страны.

Меморандумы были подписаны Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, Министерством транспорта Казахстана, акиматом /региональный орган исполнительной власти/ Астаны с компаниями Яндекс Казахстан и InDrive. Как сообщили в Минцифры, реализация проектов по внедрению беспилотных автомобилей запланирована на 2026 год и будет осуществляться в тесном взаимодействии с государственными органами и городскими службами, пишет издание.

— Астана станет первым городом Казахстана, где будут запущены данные проекты. В качестве предварительного маршрута пилотного проекта выбран маршрут от Международного аэропорта Астаны до торгового центра Abu Dhabi Plaza, — говорится в сообщении Синьхуа.

Trend: В Казахстане определена квота на привлечение иностранной рабочей силы в 2026 году

В целях защиты национального рынка труда министерство ежегодно формирует и распределяет квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан с учетом потребностей работодателей, пишет Trend.

Согласно информации, на 2026 год квота на привлечение иностранной рабочей силы распределяется по четырем категориям. По первой категории — руководители и их заместители — предусмотрено 726 разрешений, по второй категории — руководители структурных подразделений — 3 402 разрешения.

Наибольшее количество разрешений приходится на третью категорию (специалисты) и четвертую категорию (квалифицированные рабочие) — 5 893 и 3 131 соответственно. Дополнительно для выполнения сезонных работ допускается привлечение до 4 994 иностранных работников, пишет издание.

Как один сервис меняет целый город: астанчане решают проблемы онлайн — АЗЕРТАДЖ

В Астане продолжается работа онлайн-платформы «Таза Қазақстан», с помощью которой жители столицы могут направлять заявки по вопросам благоустройства, озеленения и ремонта дорог, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на акимат города Астаны.

Каждый житель города может озвучить на платформе «Таза Қазақстан» проблему, связанную с благоустройством. С начала работы платформы сюда поступило 3669 заявок, 3305 из них выполнены, еще три — на исполнении, остальные — в обработке.

Основные вопросы, поднимаемые в заявках, касаются благоустройства территорий, освещения, ремонта дорог, озеленения, ликвидации несанкционированных свалок, пишет издание.

Профессия, передающаяся по наследству: три поколения сварщиков — Еuronews

Еuronews опубликовала статью о том, почему рабочие профессии остаются важными для экономики Казахстана и почему человеческое мастерство не теряет значения в эпоху автоматизации.

В статье рассказывается история семьи Уразалиевых, растянувшаяся на три поколения и отражающая устойчивую роль рабочих профессий в Казахстане.

Издание пишет, что в Казахстане сегодня вновь растет спрос на квалифицированных рабочих. Власти страны ранее объявили 2025 год Годом рабочих профессий, обозначив их важность и влияние на развитие экономики.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в ближайшие шесть лет рынку труда потребуется около 1,6 миллиона работников. Почти 900 тысяч из них должны иметь профессионально-техническое образование. Сварщики входят в число наиболее востребованных специалистов в строительстве и промышленности, сообщается в статье.

The Times of Central Asia: Казахстан планирует отправить 35 спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии

Казахстан планирует направить команду из 35 спортсменов для участия в XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году в Милане и Кортине-д’Ампеццо, пишет The Times of Central Asia.