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Визит Си Цзиньпина в Казахстан: новая глава сотрудничества двух государств

Автор:  
Рабига Нурбай
14 Сентября 2022, 21:00
Визит Си Цзиньпина в Казахстан: новая глава сотрудничества двух государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские эксперты сходятся во мнении, что визит лидера Китая в Казахстан очень важен с экономической точки зрения. Китай – второй по величине торговый партнер Казахстана. Однако партнерство выгодно двум государствам и по другим параметрам. Эксперты поделились своим мнением о том, как будет выглядеть новая глава сотрудничества двух государств. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Приезд Председателя КНР в РК придаст импульс развитию двух экономик

Старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Бекжан Садыков считает, что визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан очень важен и направлен на восстановление экономического взаимодействия между Китаем и Казахстаном.

«Во-первых, Казахстан стал первой страной, куда глава КНР прибыл с официальным визитом. Экономическое взаимодействие было размыто последствиями пандемии. С постепенным отходом пандемии лидеры двух стран могут предметно обсудить накопившиеся вопросы для того, чтобы наверстать упущенное», - отметил Бекжан Садыков.

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Вопросы действительно накопились, это и проблемы по повышению качества обслуживания переходов, транзитных поездов, автотранспорта. И в этом отношении многое зависит от механизмов взаимоотношений на самом высоком уровне.

Во-вторых, по его мнению, визит не случаен по той причине, что Казахстан активизировался на международной арене.

«Сложно сказать, как оценивает КНР долгосрочные инициативы Казахстана. Но последние визиты Касым-Жомарта Токаева по установлению стратегических отношений в новую эпоху, а самое главное, их главенствующая экономическая составляющая не может не учитываться. Они соответствуют интересам и Казахстана, и Китая», - считает спикер.

Он также напомнил, что в следующем году исполняется 10 лет с момента анонсирования лидером Китая инициативы трансконтинентальной инфраструктурной стратегии «Один пояс – один путь». Во время пандемии этот масштабный проект столкнулся с препятствиями. Китай закрыл границы для всего мира, приостановив большинство контактов с участниками проекта (всего 146 участников).

«Полагаю, что перспективы этого трансрегионального проекта будут на повестке», - отметил эксперт.

По его словам, для этого мегапроекта, где Казахстан играет ключевую роль, открылись новые возможности.

Инвестиции и интересы Казахстана и Китая

По мнению известного казахстанского экономиста Армана Байганова, визит лидера Китая в Казахстан имеет экономический и политический характер.

«С точки зрения экономики у Китая есть интерес – это больше инвестиций в экономику Казахстана. Я предполагаю, что КНР хочет быть больше представленным в сырьевом секторе и аграрной отрасли страны», - считает экономист.

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По данным КИСИ, по состоянию на 1.07.2021 объем накопленных инвестиций Казахстана в КНР составил $4 324 млн. Эта величина соответствует трети объема накопленных инвестиций КНР в Казахстане ($12 918 млн).

В рамках визита предусмотрено подписание ряда двусторонних соглашений

«Китай широко представлен в нефтегазовой сфере. Обладает большим удельным весом. А в мире сейчас идет борьба за энергоресурсы. Казахстан всем этим обладает. Кроме того, Китай намерен больше инвестировать в аграрный сектор, исходя из вопросов продовольственной безопасности. Хотелось бы, конечно, чтобы эти инвестиции были не только в добывающую отрасль, но и использовались в перерабатывающей, чтобы создавались новые рабочие места», - отметил спикер.

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В целом, по мнению Армана Байганова, с экономической точки зрения визит лидера второй по мощности мировой державы, а по некоторым параметрам и первой, придаст большой импульс развитию экономики страны. Кроме того, Китай – страна со вторым по значимости товарооборотом с Казахстаном после России. Поэтому визит Председателя КНР важен для Казахстана с точки зрения наращивания экспорта в Поднебесную.

При этом Казахстан является крупным поставщиком полезных ископаемых, металлов и энергоносителей в Китай.

Укрепление позиций партнеров в регионе

С политической точки зрения, в текущих геополитических условиях, Китай хочет создать гарантию военно-политической безопасности.

«Китай играет важную роль в мире по многим параметрам военной мощи. В целом, Китай хочет иметь больше удельного веса в сфере влияния в Казахстане и регионе», - поделился своим мнением Арман Байганов.

В условиях дефицита глобального мира, несомненно, такое сотрудничество выгодно обоим государствам.

Фото: akorda.kz


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