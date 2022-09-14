Визит Си Цзиньпина в Казахстан имеет историческое значение для двусторонних отношений - СМИ Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 14 сентября по приглашению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в столицу Казахстана с государственным визитом прибыл Председатель КНР Си Цзиньпин, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление МИД КНР, государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и участие в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является одним из важнейших дипломатических мероприятий главы государства, проводимых китайской стороной накануне XX съезда КПК, что в полной мере отражает то большое значение, которое Китай придает китайско-казахстанским отношениям и ШОС.

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Казахстан является дружественным соседом и всеобъемлющим стратегическим партнером Китая, а также важной страной в сотрудничестве по программе «Один пояс и один путь».

«Государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан знаменует новый этап в развитии китайско-казахстанских отношений», - цитирует «Синьхуа» слова китайского дипломата.

14 сентября газета «Жэньминь Жибао» в день визита Председателя КНР в Казахстан в передовице опубликовала авторскую статью Си Цзиньпина под заголовком «Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности».

Посол РК в КНР Шахрат Нурышев в интервью Китайскому международному новостному каналу (CGTN) отметил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Казахстан имеет историческое значение для двусторонних отношений. По словам Шахрата Нурышева, в ходе визита стороны наметят ориентиры для нового этапа развития казахстанско-китайских отношений на следующие 30 лет.

Ожидается подписание среднесрочной программы торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

«В этом плане мы поставим цели по увеличению двустороннего товарооборота и наметим конкретные направления торгово-экономического сотрудничества. Это приведет к качественным изменениям в экономическом и торговом взаимодействии между двумя странами», - цитирует CGTN Шахрата Нурышева.

По его словам, стороны также активно обсуждают вопрос открытия третьего железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе.

Посол КНР в РК Чжан Сяо в интервью газете «Жэньминь Жибао» подчеркнул, что предстоящий государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, безусловно, будет способствовать дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между двумя странами и открытию очередных трех «золотых» десятилетий китайско-казахстанских отношений.

Китайское издание «Хуанцю Шибао» («Global Times») пишет, что первой страной, которую посетит Си Цзиньпин, после начала пандемии COVID-19, станет Казахстан. Визит Си Цзиньпина в Казахстан, где впервые объявили о программе «Один пояс и один путь» демонстрирует о том, что Китай намерен расширить и углубить двустороннее сотрудничество с Казахстаном во многих областях.

Издание отмечает, что Казахстан является важным логистическим хабом, а сотрудничество двух стран в этой сфере достигло практических результатов.

Создание казахстанско-китайской логистической базы в морском порту Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай), предоставило Казахстану выход к Тихому океану. Казахстанская продукция может доставляться на терминал в Ляньюньган поездами железнодорожного экспресса «Китай-Европа» и далее отправляться в зарубежные страны морским путем.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в столичном аэропорту.

«Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении Акорды.