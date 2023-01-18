Визит Президента в Абу-Даби: новый импульс сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый в этом году зарубежный официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся в Объединенные Арабские Эмираты и стал главным событием последних дней. Программа поездки Главы государства была весьма обширной: он провел переговоры с президентом ОАЭ, принял участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и встретился с представителями бизнеса. О чем говорили лидеры двух стран и как будут в дальнейшем развиваться отношения Казахстана и ОАЭ, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Торговля и инвестиции

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены 1 октября 1992 года. И вот уже на протяжении 30 лет сотрудничество между странами развивается динамично во многих сферах деятельности.

В частности, в Казахстане по состоянию на 1 января 2023 года функционируют 273 компании с участием юридических лиц ОАЭ, из них 252 - малые предприятия.

За девять месяцев 2022 года $146,6 млн инвестиций ОАЭ вложено в предприятия нашей страны. С 2005 года приток прямых иностранных инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов составил $2,9 млрд.

Напомним, крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство в Астане многофункционального комплекса «Абу Даби Плаза» стоимостью $1,6 млрд.

Экспорт из Казахстана в ОАЭ за 9 месяцев 2022 года составил $555,5 млн, снизившись на 8 %, импорт - $54,8 млн, увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Экспорт в Объединенные Арабские Эмираты осуществляют более 30 казахстанских производителей, из которых 9 являются поставщиками пищевой и сельскохозяйственной продукции.

Экспортный потенциал Казахстана в ОАЭ по 100 видам товаров оценивается в $336,5 млн.

Какой вклад может внести Казахстан в устойчивое развитие планеты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 16 января принял участие в саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби». Саммит в Абу-Даби – первый в этом году международный форум, который посвящен широкому кругу важнейших тем, включая продовольственную и водную безопасность, доступ к энергии, декарбонизацию промышленности, здоровье и адаптацию к климату. Цель форума - сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28).

Фото: akorda.kz

В своем выступлении Президент Казахстана заявил, что в условиях изменения климата для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции.

Фото: akorda.kz

«Из-за повышения глобальной температуры урожайность самых важных сельскохозяйственных культур, обеспечивающих более 66 % калорий, потребляемых в мире, может существенно снизиться. Существует также серьезный риск нехватки пресной воды. Согласно докладу ООН, к 2050 году из-за изменения климата дефицит питьевой воды грозит затронуть более 5 миллиардов человек. В конечном счете это может подорвать всемирную систему обеспечения продовольствием, а также энергетическую, городскую и экологическую системы. Все это требует срочных и эффективных действий, и не только политических. Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению лидера Казахстана, наша страна способна внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата.

«Обилие ветра и солнца, а также обширная территория нашей страны могут сделать Казахстан лидером в этом секторе, способным внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата. В связи с этим мы совершенствуем нормативно-правовую базу, создавая наиболее привлекательные условия для инвесторов», - сказал он.

Президент также отметил, что Казахстан может стать крупнейшим экспортером водорода.

«В целом, по нашим планам к 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов. Еще одним перспективным направлением является «зеленый» водород. Международные эксперты считают, что наша страна может войти в десятку крупнейших экспортеров водорода», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказался и о важности использования потенциала атомной энергии как одного из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.

Фото: akorda.kz

«Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана. Мы производим компоненты ядерного топлива внутри страны и имеем соответствующие возможности для дальнейшего продвижения безопасного использования атомной энергии. По нашему мнению, это является весьма перспективной сферой для торговли и инвестиций на региональном и глобальном уровнях», – сказал он.

Президент напомнил участникам саммита, что Казахстан – первая страна в Центральной Азии, принявшая долгосрочную стратегию по достижению углеродной нейтральности.

Фото: akorda.kz

«Национальная система квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов уже доказала свою эффективность в качестве механизма стимулирования сокращения выбросов и развития технологии энергоэффективности. Наша общая цель – устранить разрыв между национальной и европейской системами торговли выбросами. Все эти меры обеспечат выполнение обязательств Парижского соглашения к 2030 году», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Не обошел Глава государства вниманием и вопрос продовольственной безопасности, заявив, что Казахстан, занимающий седьмое место в мире по производству зерна, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для защиты глобальной продовольственной безопасности.

«Мы активно сотрудничаем со Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН по поставке пшеничной муки в качестве гуманитарной помощи афганскому народу. В этом контексте я призываю активно сотрудничать с Исламской организацией по продовольственной безопасности, чтобы помочь развивающимся странам обеспечить продовольственную безопасность», - подытожил он.

На саммите также состоялась церемония вручения премии Zayed Sustainability Prize - награды ОАЭ за достижения в сфере устойчивого развития. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил эту награду школе Fundacion Bios Terrae – ICAM Ubate из Колумбии в номинации Global High Schools (регион Америка).

Фото: akorda.kz

Эта премия присуждается некоммерческим организациям, малым и средним предприятиям и средним школам за их эффективные и инновационные решения в области устойчивого развития в таких категориях, как здравоохранение, продовольствие, энергетика, эффективное расходование воды.

Казахстан намерен стать транспортным хабом в Центральной Азии

Касым-Жомарт Токаев в этот же день провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, на которой обсуждались перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики.

Фото: akorda.kz

Глава государства поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспиийском море и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с национальной компанией «ҚазМұнайГаз».

Президент заявил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу над диверсификацией транспортных направлений.

«В частности, наша страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север-Юг», - сказал он.

Компания Abu Dhabi Ports рассчитывает установить взаимовыгодное партнерство и предоставлять различные морские услуги и решения в Каспийском море и в регионе в целом, а также в транспортно-логистической отрасли.

О чем говорили президенты в Абу-Даби

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Абу-Даби 17 января провел переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Фото: akorda.kz

Переговорам лидеров Казахстана и ОАЭ предшествовала официальная церемония встречи перед дворцом «Аль-Ватан». В честь прибытия Главы государства был произведен 21 артиллерийский залп и исполнен государственный гимн Казахстана.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи Президент Казахстана отметил, что в этом году свой первый официальный зарубежный визит он совершает в Объединенные Арабские Эмираты и этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.

«Эмираты – наш ведущий и надежный стратегический партнер в исламском и арабском мире. Ваша страна поддерживает Казахстан с первых дней Независимости. Казахский народ никогда этого не забудет. Арабские Эмираты внесли значительный вклад в развитие и благоустройство нашей столицы. Это яркое свидетельство настоящей дружбы», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в отношениях двух стран немало достижений в разных сферах, однако пришло время придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян в ходе переговоров выразил приверженность расширению политического диалога и экономических связей с Казахстаном.

«Считаю, что у наших стран высокий потенциал сотрудничества в сферах энергетики, космоса, технологий и торговли. В ходе Вашего визита были подписаны важные документы в области возобновляемых источников энергии. Возлагаю большие надежды на полноценную реализацию согласованных проектов. У наших стран схожие планы по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Объединенные Арабские Эмираты планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Казахстан тоже намерен достичь этой цели к 2060 году. Это очень важно для наших будущих поколений», – подчеркнул Президент ОАЭ.

Фото: akorda kz

В ходе переговоров в расширенном составе были обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, стороны рассмотрели такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.

В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты было подписано 9 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание сотрудничества Казахстана и ОАЭ.

Фото: akorda.kz

К примеру, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компанией Abu Dhabi Ports. Компании были предложены проекты, нацеленные на строительство контейнерного хаба и многофункционального терминала «Саржа» в порту Курык, а также судостроительного и ремонтного завода.

Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай отметил, что по итогам переговоров подписан ряд важных документов, в том числе Совместная декларация между правительствами о создании стратегических инвестиционных проектов.

«Среди заявленных Казахстаном ключевых проектов – строительство сахарного завода и ветроэлектростанции, создание предприятия по «зеленой» энергии, реализация инвестиционной платформы на общую сумму порядка 5 млрд долларов. Как убежден Касым-Жомарт Токаев, эти якорные проекты окажут серьезный положительный эффект на развитие казахстанской экономики. В свою очередь Эмираты заинтересованы в увеличении закупок казахстанских продуктов переработки. С нашей стороны уже определены около 100 товарных позиций на сумму 336 миллионов долларов в металлургической, пищевой, химической, фармацевтической отраслях», - сообщил пресс-секретарь Президента.

По итогам переговоров президенты Казахстана и ОАЭ сделали совместное заявление, которое можно прочитать здесь.

Встречи с крупнейшими представителями бизнеса ОАЭ

Президент Казахстана провел также встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном. На встрече Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнером Казахстана в регионе.

Фото:akorda.kz

На встрече с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи были обсуждены вопросы реализации совместного проекта в сфере энергетики.

Напомним, Казахстан поставил цель достичь углеводородной нейтральности до 2060 года, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии с 4 до 15 процентов до 2030 года.

Фото: akorda.kz

Президент выразил уверенность, что подписанное соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Казахстана, фондом KIDF и компанией Masdar будет реализовано в полной мере.

В соответствии с документом планируется реализация совместного проекта по строительству ветровых электростанций мощностью 1 ГВт в Туркестанской и Жамбылской областях.

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым Жомарт Токаев встретился с заместителем Премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Фото:akorda.kz

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений между Казахстаном и Эмиратами. Подчеркнута необходимость активизации работы по реализации совместных инициатив и проектов в различных секторах экономики.

(Мансур ибн Заид Аль Нахайян - член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, с 2008 года владелец футбольного клуба «Манчестер Сити» - прим. ред.)

Глава государства также принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ. В своем выступлении он отметил, что на встрече с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном было решено работать над достижением цели – увеличить товарооборот двух стран до 1 млрд долларов.

Фото: akord.kz

Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые области, в которых Казахстан и ОАЭ могли бы еще больше укрепить сотрудничество. По его словам, наша страна возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства. Казахстан готов и желает производить и поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию на рынок ОАЭ. Он пригласил как уже работающие в Казахстане, так и другие компании Эмиратов инвестировать в отечественную пищевую промышленность.

Глава государства заявил, что Казахстан стремится стать региональным технологическим хабом в Центральной Азии.

«Новый вектор нашего развития основан на широкомасштабной цифровизации экономики и государственных услуг. По оценке ООН, Казахстан занимает 28-е место в мире по развитию электронного правительства и 8-е место – по онлайн-услугам. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цифровизация создаст 150 тысяч рабочих мест и станет основой нашего экономического развития. Мы хотим использовать опыт ведущих эмиратских компаний в этой области. Наше сотрудничество с G42 по внедрению искусственного интеллекта, систем управления данными, цифровизации систем здравоохранения – хороший пример того, что нас ждет в будущем», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент высоко оценил динамичное сотрудничество с Эмиратами.

«Партнерство между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами зиждется на двух столпах: огромном экономическом потенциале и деловых интересах, с одной стороны, а также взаимном уважении и общих ценностях, с другой. Между нашими странами установлены и уже более 30 лет поддерживаются образцовые отношения. Не случайно ОАЭ являются нашим ключевым региональным торгово-экономическим партнером», - подчеркнул Глава государства.

Фото: akorda.kz

ОАЭ инвестировали около 3 миллиардов долларов в Казахстан, а Казахстан вложил более миллиарда долларов в экономику партнёра. К концу 2022 года товарооборот между нашими странами составил 600 миллионов долларов.

Главное фото: akorda.kz



