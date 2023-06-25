Визит Президента Германии, адыраспан для Астаны, международный форум волонтеров - обзор недели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя, которая обозначила пик лета 2023 года, была наполнена важными социально-политическими событиями внутри страны и в мире. Об этом - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Рабочие встречи Президента

В начале недели по приглашению Президента Казахстана в Астану с официальным визитом прибыл Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В обширной программе посещения - переговоры с Главой нашего государства, участие в бизнес-форуме деловых кругов обеих стран, посещение Мангистауской области и открытие там казахстанско-немецкого института инжиниринга. В рамках визита были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-германского стратегического партнерства и подписан ряд двусторонних документов. Более подробно об итогах визита Президента Германии в нашу страну можно прочесть здесь.

Фото: t.me/aqorda_resmi

За встречей Касым-Жомарта Токаева и Франк-Вальтера Штайнмайера пристально следили во всем мире. Обзор зарубежных СМИ о переговорах президентов Казахстана и Германии в Астане размещен в материале группы выпуска МИА «Казинформ».

Стало известно, что ответный визит в Германию Касым-Жомарт Токаев совершит в сентябре текущего года.

Международный форум волонтеров

140 волонтеров из 34 стран. 50 иностранных спикеров. Более 400 участников, в том числе казахстанцы. Такова статистика Международного форума волонтеров, который прошел в Астане на минувшей неделе с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Количество волонтерских организаций в Казахстане выросло в три раза», - отметил в своем выступлении Глава государства, подчеркнув, что «труд волонтеров всегда должен высоко цениться». По поручению Президента будет разработана новая Дорожная карта по развитию волонтерского движения в Казахстане, которая определит его направление на будущие годы.

МИА «Казинформ» опубликовал полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров.

Заседание Высшего совета по реформам

Фото: t.me/aqorda_resmi

Важный разговор о ключевых вызовах социально-экономического развития страны состоялся на заседании Высшего совета по реформам. О результатах проведенного анализа доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Выслушав доклад, Президент подчеркнул необходимость реализации экономических и правовых преобразований наряду с политическими реформами. Правительству и Агентству по стратегическому планированию и реформам поручено учесть результаты обсуждения при разработке Национального плана развития Казахстана до 2029 года.

Время требует формирования новых подходов в обеспечении безопасности в Центральной Азии

Этот актуальный вопрос обсуждался на первой встрече секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии и России, которая состоялась в Алматы. К участникам форума по видеосвязи обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что в современных реалиях важнейшей задачей для нашего региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности, что предполагает эффективное прогнозирование угроз, оперативную выработку превентивных мер реагирования и качественно новых интегрированных подходов.

Секретари Советов Безопасности стран Центральной Азии и России рассмотрели конкретные сферы сотрудничества, исходя из текущей международной ситуации и национальных интересов стран региона.

Поручения министрам и поздравления с профессиональными праздниками

Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева, который проинформировал Президента о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране. Во время встречи с министром экологии и окружающей среды Зульфией Сулейменовой Президент указал на важность реализации комплекса мер по улучшению материально-технической базы природоохранных подразделений, а также обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с правоохранительными органами в целях активного выявления и ликвидации нарушений природоохранного законодательства.

Также на этой неделе Глава государства поздравил казахстанцев с Днем госслужащего и Днем полиции, которые отмечаются в стране 23 июня.

О сложившейся ситуации в России

Происходящие события – это внутреннее дело России. Такое заявление сделал Президент Казахстана после предупреждения казахстанцев Посольством РК в РФ в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России и телефонного разговора в субботу с Владимиром Путиным.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Президент России поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном.

Фото: aqorda.kz

В воскресенье, 25 июня Президент Казахстана созвал внеочередное заседание Совета Безопасности, на котором Глава государства заслушал отчеты Премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России.

В ходе заседания отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан. Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций.

По итогам заседания Совета Безопасности Глава государства одобрил разработанный Правительством Оперативный план действий.

Правительство

Развитие сферы туризма в Казахстане, вопросы экологии, исполнение республиканского бюджета за 2022 год, заключение Высшей аудиторской палаты в связи с этим, механизмы модернизации экономики, рабочие поездки Премьер-министра Казахстана вместе с Президентом Германии в Мангистау, визит главы Кабмина в Азербайджан и Грузию – такой была насыщенной минувшая рабочая неделя Правительства страны.

В рамках строительства завода по производству «зеленого» водорода в Каракиянском районе Мангистауской области с участием Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова состоялась церемония запуска пробного бурения.

Фото: t.me/KZgovernment

Также в ходе посещения Мангистауской области Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в сопровождении Премьер-Министра РК Алихана Смаилова посетил порт Курык и ознакомился с новыми транспортно-логистическими проектами в рамках развития Среднего коридора.

Фото: t.me/KZgovernment

Фото: t.me/KZgovernment

На заседании Правительства, которое традиционно состоялось во вторник, министр культуры и спорта Асхат Оралов доложил о развитии туризма в Казахстане. В стране отмечаются рекордные налоговые поступления от туризма.

«В настоящее время реализуются 83 инфраструктурных проекта на 439,3 млрд тенге. Однако, существует дополнительная потребность в финансировании 40 проектов на сумму 301 миллиарда тенге», - сообщил министр.

Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин рассказал о том, что чаще всего казахстанские потребители жалуются на медицинские услуги – 39,3%, услуги связи (интернет провайдеров) – 33,3%, городской общественный транспорт – 30,7%, услуги общественного питания – 24,4%.

«В этой связи госорганам необходимо провести анализ выявления корневых причин недовольства граждан в регулируемых ими отраслях», - отметил он.

В рамках официального визита Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан состоялась его встреча с Президентом страны Ильхамом Алиевым, во время которой стало известно, что Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд.

Фото: primeminister.kz

Во время визита главы Правительства в Азербайджан стороны подписали ряд стратегических документов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в приоритетных областях экономики.

В столице Грузии Алихан Смаилов провел переговоры с Премьер-Министром страны Ираклием Гарибашвили, в ходе которых были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и туристической сферах. По итогам был подписан ряд документов.

Фото: primeminister.kz

Парламент

Главный вопрос, который был рассмотрен 20 июня 2023 года на совместном заседании палат Парламента РК, был посвящен исполнению республиканского бюджета за 2022 год. Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев доложил, что «основные параметры республиканского бюджета были исполнены. Поступления составили 16,1 трлн тенге с исполнением на 102,1%. Расходы освоены на 98,6% и составили 18,5 трлн тенге. Дефицит бюджета составил 2,3% к ВВП. В целом государство выполнило свои социальные и другие обязательства в полном объеме».

Одними из самых читаемых новостей недели были материалы с отчетами Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК. Госаудит в Минэкологии РК выявил финансовые нарушения на 277 млн тенге.

В качестве основных проблем в деятельности Министерства отмечены неэффективное управление отходами и загрязнение окружающей среды.

Председатель ВАП Наталья Годунова призвала увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов и в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly рассказала, почему ее ведомство не принимает превентивные меры.

Кадр из видео

Высшая аудиторская палата РК выработала рекомендации по улучшению эффективности использования государственных ресурсов.

«По всем системным проблемам нами выработано 29 рекомендаций, которые, надеемся, найдут свое отражение в законодательстве», - отметила Наталья Годунова, представляя заключение к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на совместном заседании палат Парламента.

После обсуждений Парламент утвердил отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Происшествия

Начало минувшей недели началось с утреннего сообщения о том, что на Кургальжинском шоссе под Астаной горит сухостой. 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на место возгорания. Но локализовать пожар удалось только в 21:09, когда весь город был уже в дыму. Общая площадь пожара составила 80 га. Пострадавших нет, для тушения сухостоя под Астаной с вертолетов было сброшено 222 тонны воды, на подмогу пожарным столицы прибыли коллеги из близлежащих областей.

Фото: gov.kz

Спустя двое суток в тушении пожара были задействованы 34 человека, 8 единиц техники. На месте продолжал работать штаб пожаротушения.

Кстати, астанчане оценили шутку, ставшую мемом, о том, что задымление города было послано свыше – как очищение столицы адыраспаном перед очередным днем ее рождения. И в социальных сетях предлагали акимату практическое действие - осенью скосить сухостой вокруг столицы.

Через неделю после того, когда Астану потрясла новость о вооруженном захвате заложников в отделении Kaspi Bank, корреспонденты МИА «Казинформ» в день профессионального праздника полицейских рассказали о том, почему министр внутренних дел Марат Ахметжанов лично руководил спецоперацией.

Как выяснилось, на теле и руках у захватчика заложников в отделении Kaspi Bank было закреплено взрывное устройство. Является ли оно действующим или это был муляж - будет определять экспертиза. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

Еще одно происшествие, уже международного масштаба, возглавило перечень популярных новостей. 19 июня 2023 года батискаф, осуществляющий поездки и погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантическом океане. 22 июня Береговая охрана США сообщила, что в районе поисков пропавшего в Северной Атлантике батискафа «Титан» обнаружено поле обломков. Позже стало известно, что компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа.

На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Что могло погубить батискаф «Титан»? Своими версиями трагедии эксперты поделились с агентством ВВС.

Спорт

Главным событием спортивной жизни Казахстана на неделе стала победа сборной Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 по футболу над командой Северной Ирландии со счетом 1:0. Сборная Казахстана возглавляет свою подгруппу, дальнейшее ее положение станет известно после следующего матча, который она проведет 7 сентября дома против сборной Финляндии.

Фото: пресс-служба КФФ

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира) одержал победу в полуфинальном матче на травяном турнире в помещении одиночного разряда в Халле (Германия) и сенсационно пробился в финал турнира в Германии.

Александр Бублик сыграл с немецким спортсменом Александром Зверевым (22-я ракетка мира). Казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:5. Встреча продлилась один час и 27 минут.

Соперник Бублика по финалу определится в матче испанца Роберто Баутист-Агута (#23) и россиянина Андрея Рублева (#7). Бублик впервые в карьере сыграет в финале ATP 500.

Погода

Самый длинный день и самая короткая ночь года была зафиксирована на прошлой неделе в период астрономического события – летнего солнцестояния.

Неустойчивая погода сохранялась почти всю неделю на территории республики. По прогнозам синоптиков, практически вся территория Казахстана 25 июня будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди, на востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами.