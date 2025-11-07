РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Визит Касым-Жомарта Токаева в США: что пишут мировые СМИ

    Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и его встреча с Дональдом Трампом стали одними из центральных событий в новостной повестке ведущих мировых СМИ, передает агентство Kazinform. 

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Фото: Акорда

    Axios пишет о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама, отмечая, что это клуб, членами которого хотят стать многие страны: "Это станет шагом к тому, чтобы перевернуть страницу войны в Газе и двигаться вперед к большему миру и сотрудничеству в регионе".

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Скриншот со страницы

    Одна из самых влиятельных газет в США The Washington Post таже не оставила без внимания присоединение Казахстана к Авраамовым соглашениям. 

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Скриншот со страницы

    Как пишет Associated Press, президент США Дональд Трамп назвал присоединение Казахстана «важным шагом вперед в наведении мостов по всему миру». 

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Скриншот со страницы

    CBS News, одна из трех крупнейших вещательных сетей США отмечает важность участия Казахстана в Авраамовых соглашениях с Израилем. Как пишет СМИ, данное решение укрепит их двустороннюю торговлю и сотрудничество. 

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Скриншот со страницы

    EE News by Politico осветили сделку по добыче полезных ископаемых между Астаной и Вашингтоном, отмечая, что Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана и располагает месторождениями редкоземельных элементов. 

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Скриншот со страницы

    Международный канал новостей France 24 сообщает, что присоединение Казахстана к соглашениям Авраама расширяет рамки нормализации отношений между Израилем и странами с мусульманским большинством. 

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Скриншот со страницы

    АЗЕРТАДЖ пишет о том, что Президент Казахстана в ходе встречи с главой Белого дома заявил о поддержке РК миротворческих инициатив американского лидера. Агентство также отмечает, что Касым-Жомарт Токаев поддержал «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP, Зангезурский коридор), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора. В свою очередь Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Скриншот со страницы

    Как отмечает Anadolu Ajansi, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации и продвижение диалога на основе принципов Устава ООН. Крупнейшее турецкое государственное информационное агентство отмечает, что Казахстан готов содействовать миру и диалогу на Ближнем Востоке через Соглашения Авраама.

    Что пишут мировые СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева в США
    Скриншот со страницы

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Казахстан стал первой страной за время его второго срока, присоединившийся к Авраамским соглашениям. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Казахстан Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают