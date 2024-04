Визит Дэвида Кэмерона, режим жесткой экономии госсредств: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе о Казахстане было много статей в ряде зарубежных СМИ. На страницах мировой прессы публиковались материалы о визите главы МИД Великобритании в Астану, заявление Министерства энергетики по перепроизводству нефти. Что еще писала международная пресса о Казахстане - в обзорном материале агентства Kazinform.

Anаdolu agency: Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Турецкое новостное агентство Anadolu agency сообщило о том, что Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве во время официального визита главного дипломата Великобритании Дэвида Кэмерона в Астану.

В статье отмечается, что соглашение было подписано по итогам переговоров между министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

- Это всеобъемлющее соглашение станет важным шагом в выводе политических, торговых и инвестиционных отношений между Астаной и Лондоном на новые горизонты, - цитирует главу МИД РК агентство Anаdolu agency.

Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Казахстаном как ключевым партнером в Центральной Азии. Он также выразил поддержку проводимым в нашей стране реформам и готовность Лондона углублять связи с Астаной.

Агентство также пишет, что Дэвид Кэмерон провел переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров Глава государства отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества между его страной и Великобританией.

- Назвав Великобританию «важным стратегическим партнером», Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве обеспечит «качественно новую основу для расширения многогранной двусторонней повестки дня», - говорится в статье Anаdolu agency.

- Мы намерены усилить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также укрепить межличностные связи, - процитировали Дэвида Кэмерона Anаdolu agency.

Eureporter: Путь Казахстана от получателя помощи до донора: как помощь Казахстана в целях развития способствует региональной безопасности

Новостной портал Eureporter опубликовал мнение председателя KazAid Аркена Арыстанова о пути Казахстана от получателя помощи до донора и о том, как помощь Казахстана способствует региональной безопасности.

- Взаимосвязь нашего мира диктует, что кризис в одной стране может распространиться на ее соседей и даже на весь земной шар. Эта реальность лежит в основе повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая подчеркивает необходимость партнерства в сотрудничестве в целях развития. Казахстан, с момента своего перехода от получателя помощи к стране-донору, находился в авангарде внедрения этого глобального принципа, – высказал свое мнение Аркен Арыстанов.

В статье отмечается, что экономический рост – ведущая сила в целях развития. С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан пережил значительный экономический рост.

- В прошлом году Казахстан продемонстрировал устойчивость, адаптируясь к новым условиям и добившись уверенного экономического роста на уровне 5,1%. Этот экономический успех, который охватывает последние три десятилетия, позволил нам внести свой вклад в глобальные усилия посредством официальной помощи в целях развития (ОПР). Наше внимание было сосредоточено на таких ключевых областях, как сокращение бедности, защита окружающей среды и социально-экономическое развитие, - отмечает председатель KazAid.

Организация выделяет около $40 млн в виде ОПР ежегодно, а за последние два десятилетия эта цифра составила более $600 млн. Этот вклад, включая поддержку международных организаций и гуманитарную помощь, является свидетельством приверженности Казахстана не только странам-получателям помощи, но и укреплению международных отношений и экономического партнерства.

Daryo: Казахстан пообещал компенсировать перепроизводство нефти в 2024 году в рамках сделки ОПЕК+

Узбекское новостное агентство Daryo пишет о том, что Министерство энергетики Казахстана объявило о планах по устранению перепроизводства нефти, произошедшего в 1 квартале 2024 года. Это обязательство соответствует директивам 53-го заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+. Министерство энергетики заявило, что страна будет придерживаться подробного плана компенсаций в течение 2024 года, чтобы привести его в соответствие с согласованными ограничениями добычи в рамках сделки ОПЕК+.

- Мы понимаем важность соблюдения каждой страной своих обязательств и поддержания сотрудничества для стабилизации нефтяного рынка, - процитировали заявление Минэнерго Daryo.

Автор статьи пишет, что Правительство Казахстана разработало стратегический подход к управлению перепроизводством, который будет постепенно реализовываться в течение следующего года. Эта инициатива является ответом на перепроизводство в 131 000 баррелей в день, о котором сообщалось в марте 2024 года, что объясняется продолжительными климатическими условиями и продолжительным отопительным сезоном. Министерство подчеркнуло свою приверженность выполнению этого обязательства путем соответствующей корректировки будущих объемов производства.

- Помимо решения проблемы превышения добычи в первом квартале 2024 года, Казахстан также продлил свои добровольные обязательства по сокращению добычи до конца июня 2024 года, - пишет Daryo.

The Times of Central Asia: Казахстан: угроза наводнений все еще существует, но некоторые жители возвращаются домой после снижения уровня воды

Новостной портал The Times of Central Asia сообщил о том, что в Казахстан продолжает бороться с масштабными наводнениями.

- В течение нескольких недель шла работа по эвакуации, откачке воды и укреплению дамб. Хотя угроза сохраняется, уровень воды в некоторых районах снижается, и страна работает над оказанием помощи пострадавшим от стихийного бедствия в долгосрочной перспективе, - говорится в статье The Times of Central Asia.

По данным Правительства, около 22 700 человек, покинувших свои дома, уже вернулись, а в некоторых наиболее пострадавших местах, таких как Актобе, ситуация с наводнениями стабилизировалась. Тем не менее, тысячи людей, многие из которых дети, остаются в эвакуационных центрах. Всего более 100 000 человек были эвакуированы во время паводка, который начался в марте 2024 года.

- Министерство промышленности и строительства Казахстана разрабатывает план помощи людям, пострадавшим от наводнения, и в некоторых сферах он уже реализуется. Если поврежденный дом невозможно восстановить, его владелец при поддержке государства может выбрать: построить новый дом или купить готовую недвижимость, - говорится в статье The Times of Central Asia.

Также сообщается, что в Актюбинской области уже началось строительство домов. Квартиры для 27 пострадавших были куплены в городе Аркалык Костанайской области. Новое жилье введено также в ряде других регионов.

Trend: Казахстан введет режим жесткой экономии бюджетных средств - Касым-Жомарт Токаев

Азербайджанское новостное агентство Trend сообщило о том, что Казахстан введет режим жесткой экономии государственных средств. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Единство. Создание. Прогресс».

- Мы получали и до сих пор получаем значительные финансовые ресурсы ежедневно от отечественных корпораций и предпринимателей в различные фонды помощи (связанные с наводнениями). Их общая сумма, вероятно, продолжит расти. Я хотел бы поблагодарить предпринимателей и заверить их в своей уверенности в нашем дальнейшем успешном сотрудничестве на благо общества. Каждый пострадавший получит компенсацию от государства за свои убытки, и никто не останется без помощи. Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных проектов, таких как смягчение последствий наводнения. Мы введем в стране режим жесткой экономии, - процитировали Касым-Жомарта Токаева Trend.

TheTimes of Central Asia: Казахстан призывает этнических казахов вернуться на историческую родину

Новостной портал The Times of Central Asia сообщил о том, что с января по апрель текущего года 4351 этнический казах вернулся на историческую родину и получил статус репатрианта. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, отмечает The Times of Central Asia.

- С 1991 года в страну вернулись 1 132 700 этнических казахов. С 2023 года по пилотной схеме по присвоению статуса репатрианта по принципу «одного окна» через посольства Казахстана за рубежом приняты заявления от 7 518 этнических казахов, - говорится в статье The Times of Central Asia.

Автор статьи пишет, что среди репатриантов в этом году 51,1% прибыли из Китая, 31,9% из - Узбекистана, 6,4% - из Туркменистана, 5,4% - из Монголии, 3,7% - из России и 1,5% из других стран. Лица трудоспособного возраста составили 59,1%, несовершеннолетние – 31,7%, пенсионеры – 9,2%.

Издание сообщает, что Правительство переселяет репатриантов в дефицитные рабочие места на севере и востоке страны. Чтобы поддержать их переезд, государство предоставляет субсидии каждому члену семьи, а также финансовую помощь в оплате аренды и оплаты коммунальных услуг. Правительство ввело сертификат экономической мобильности при покупке или строительстве жилья, а также частично покроет первоначальный взнос по ипотечным кредитам в размере до 50% или 4,28 млн тенге на семью.