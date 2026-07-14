Выживший при возгорании авто на трассе Астана — Петропавловск находится в реанимации

В результате возгорания автомобиля на трассе Астана — Петропавловск погибли три человека, среди них несовершеннолетний. Еще один пострадавший выжил, однако находится в крайне тяжелом состоянии — ожоги составляют 90% поверхности тела, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области в ответ на запрос корреспондента, мужчина находится в отделении реанимации Аккольской районной больницы.

— Пациент находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации Аккольской районной больницы. В связи с большой площадью поражения огнем состояние пациента не позволяет осуществить транспортировку. Ожоговый шок в данный момент у него, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее на автодороге Астана — Петропавловск вблизи села Жанаталап Буландынского района Акмолинской области загорелся автомобиль. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях — на видео видно, что машина полностью охвачена огнем.

В результате происшествия есть погибшие, их личности устанавливаются.