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    На трассе Астана - Петропавловск загорелся автомобиль: есть погибшие

    На автодороге Астана – Петропавловск вблизи села Жанаталап Буландынского района Акмолинской области загорелся автомобиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    авария, дтп, дороги
    Фото: Report

    Кадры с места происшествия ранее появились в социальных сетях. На опубликованных видео видно, что автомобиль полностью охвачен пламенем. В комментариях пользователи сообщали о возможных погибших.

    авария астана петропавловск
    Кадр из видео

     

    По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. В результате происшествия есть погибшие, их личности устанавливаются.

    — По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

    В полиции также призвали граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных результатов расследования.

    Ранее на 171-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей Toyota Camry один человек погиб, еще семь получили травмы и были госпитализированы.

    Петропавловск Происшествия, ЧС Астана Авто Авария
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор