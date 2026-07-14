На трассе Астана - Петропавловск загорелся автомобиль: есть погибшие
На автодороге Астана – Петропавловск вблизи села Жанаталап Буландынского района Акмолинской области загорелся автомобиль, передает корреспондент агентства Kazinform.
Кадры с места происшествия ранее появились в социальных сетях. На опубликованных видео видно, что автомобиль полностью охвачен пламенем. В комментариях пользователи сообщали о возможных погибших.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. В результате происшествия есть погибшие, их личности устанавливаются.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.
В полиции также призвали граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных результатов расследования.
Ранее на 171-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей Toyota Camry один человек погиб, еще семь получили травмы и были госпитализированы.