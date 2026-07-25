Выжившего после трагедии с шестью погибшими в Павлодарской области выпишут из больницы

Единственный выживший в трагедии, унесшей жизни шести человек, после недели лечения в районной больнице Актогай, готовится к выписке. Врачи оценивают состояние 38-летнего мужчины как удовлетворительное, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным медиков, у пациента диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести. Как сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области, в ближайшие дни его выпишут домой.

— Пациент получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Выписка из больницы запланирована на воскресенье, — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, 20 июля на территории одного из предприятий в селе Жоламан Павлодарской области погибли шесть человек.

Позже по поручению Правительства была создана специальная комиссия для выяснения причин и обстоятельств происшествия.