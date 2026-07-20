Трагедия в канализационном колодце: шесть человек погибли в Павлодарской области
Полицейские Павлодарской области уже возбудили по факту произошедшего уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации, распространенной в соцсетях, в селе Жоламан Актогайского района Павлодарской области в одном из местных ТОО во время починки электронасоса в канализационном колодце погибли шесть человек. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В департаменте полиции региона отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
— В соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан иная информация не подлежит разглашению, — добавили в ведомстве.
Между тем, в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи подтвердили факт гибели шестерых человек.
— Вызов поступил 20 июля в 12:01 из одного из ТОО в селе Жоламан Актогайского района. На месте медики констатировали смерть шестерых мужчин — 1963, 1975, 1983, 1998, 2006 и 2009 годов рождения. Еще один мужчина 1988 года рождения был доставлен в Актогайскую районную больницу, — поделились в ведомстве.
Как уточнили в управлении здравоохранения Павлодарской области, 38-летний пациент был госпитализирован в Актогайскую районную больницу с отравлением углекислым газом средней степени тяжести.
— Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь, в транспортировке в областной центр не нуждается, — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее рабочий погиб на заводе в Костанайской области.