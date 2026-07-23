Какую помощь окажут пострадавшим от смерча жителям сел в Павлодарской области

Жителям села Конырозек Павлодарской области, дома которых были повреждены сильным ветром, будет оказана материальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Местные предприниматели и крестьянские хозяйства оказали спонсорскую помощь жителям в приобретении строительных материалов.

Как сообщил аким Успенского района Нурболат Макашев, от сильного вихря оказались повреждены семь опор линий электропередачи в Конырозекском сельском округе, вследствие чего четыре населенных пункта временно остались без электричества.

— На сегодняшний день электроснабжение сел Чистополье, Вознесенка и Надаровка полностью восстановлено. В селе Конырозек аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Работе привлечены 25 человек и восемь единиц специальной техники, — сообщил аким.

Было проведено внеочередное заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации объектового масштаба.

— Пострадавшим жителям будет оказана материальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей. Также сельхозтоваропроизводители района оказали спонсорскую помощь в приобретении строительных материалов, — добавил Нурболат Макашев.

Несмотря на временное отключение электроэнергии, в Конырозеке водоснабжение и сотовая связь работают бесперебойно. Также здесь оперативно проведены работы по очистке улиц населенного пункта после стихийного бедствия.

Напомним, 21 июля в Успенском районе Павлодарской области сильным ветром были повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты.



Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области предупредил о риске повторного смерча.