Сильный ветер сорвал крыши домов в Павлодарской области

Сегодня, 21 июля, в селе Конырозек Павлодарской области из-за сильного ветра повреждены кровли 12 частных домов и Дома культуры, также зафиксированы повреждения ЛЭП, передает агентство Kazinform.

— 21 июля 2026 года в Успенском районе вследствие сильного ветра произошли повреждения объектов инфраструктуры. В 15:55 часов в селах Конырозек, Чистополь, Вознесенка и Надаровка Конырозекского с/о были повреждены 7 опор линий электропередачи (ВЛ 10 кВ). Аварийно-восстановительные работы проводят силы районных электрических сетей (РЭС): задействованы 10 человек и 3 единицы техники, — сообщили в акимате Успенского района.

Также 16:25 часов в селе Конырозек из-за сильного ветра произошел срыв кровли 12 частных жилых домов и здания Дома культуры. Общая площадь повреждений уточняется. Жертв и пострадавших нет. На месте работают силы МИО и ДЧС — 27 сотрудников и 5 единиц техники.

По данным акимата, всего в селе Конырозек проживает 650 человек, насчитывается 190 дворов. Ситуация находится на контроле, уточнение последствий непогоды и ликвидация повреждений продолжаются.

Напомним, после града и ветра шесть жителей Павлодарской области обратились в больницы.