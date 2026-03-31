Выявлены несоответствия качества питьевой воды в нескольких районах ЗКО

Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Гульдана Кереева, по результатам исследований 26 проб или 5,6% не соответствовали установленным требованиям.

По ее словам, несоответствия были выявлены в Акжайыкском, Байтерекском и Теректинском районах.

— По микробиологическим показателям по области всего было исследовано 452 пробы, из них одна (0,2%) в Жанибекском районе не соответствовала требованиям. Кроме того, по нецентрализованным источникам водоснабжения по санитарно-химическим показателям было отобрано 19 проб, из которых две в Каратобинском районе не соответствовали нормам, — сказала Г. Кереева.

По ее словам, по выявленным несоответствиям хозяйствующим субъектам направлены письма о необходимости проведения очистки, промывки и дезинфекции объектов водоснабжения.

Кроме того, за три месяца текущего года для проведения мониторинга состояния атмосферного воздуха было отобрано 8 133 пробы, которые исследованы по санитарно-химическим показателям. При этом отклонений от предельно допустимых концентраций не выявлено.

По данным департамента, в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга отбор проб из объектов внешней среды (вода, почва, атмосферный воздух) проводится не реже одного раза в квартал. В области насчитывается 765 контрольных точек по водоснабжению, из которых 721 — централизованный, 44 — нецентрализованные источники.

Количество контрольных точек для отбора проб атмосферного воздуха составляет 345.

