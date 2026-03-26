В ЗКО после массовой гибели рыбы очищают озеро Сарыайдын

Как пояснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Дархан Закарин, после произошедшего специалисты санитарно-эпидемиологической службы и ветеринары отобрали пробы воды и рыбы. Результаты исследований пока не готовы.

— На озере Сарыайдын проводятся очистные работы. На месте задействованы около 10 человек и 3 единицы техники. Погибшую рыбу утилизируют путем захоронения, — сообщил Дархан Закарин.

Аким Жанаказанского сельского округа Сакен Губашев отметил, что работы по сбору погибшей рыбы и очистке озера ведутся уже четыре дня.

Напомним, ранее сообщалось о факте массовой гибели рыбы в озере Сарыайдын в Западно-Казахстанской области.