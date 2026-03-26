    15:26, 26 Март 2026 | GMT +5

    В ЗКО после массовой гибели рыбы очищают озеро Сарыайдын

    В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как погибшую рыбу из озера Сарыайдын, расположенного в Жанаказанском сельском округе Жанакалинского района Западно-Казахстанской области, сваливают в яму, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Как пояснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Дархан Закарин, после произошедшего специалисты санитарно-эпидемиологической службы и ветеринары отобрали пробы воды и рыбы. Результаты исследований пока не готовы.

    — На озере Сарыайдын проводятся очистные работы. На месте задействованы около 10 человек и 3 единицы техники. Погибшую рыбу утилизируют путем захоронения, — сообщил Дархан Закарин.

    Аким Жанаказанского сельского округа Сакен Губашев отметил, что работы по сбору погибшей рыбы и очистке озера ведутся уже четыре дня.

    Напомним, ранее сообщалось о факте массовой гибели рыбы в озере Сарыайдын в Западно-Казахстанской области.

    ЗКО Регионы Казахстана Озеро Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
