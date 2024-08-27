Выведенный в РК новый сорт мягкой яровой пшеницы превзошел отечественные и зарубежные аналоги

Вице-премьер Серик Жумангарин посетил Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева в Акмолинской области, который занимается исследованиями, направленными на устойчивое сельскохозяйственное производство. Центр специализируется на селекции, семеноводстве и коммерциализации засухо- и жароустойчивых зерновых культур, многолетних бобовых и кормовых трав, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Одним из недавних достижений центра стал новый сорт мягкой яровой пшеницы «Таймас», который уже получил высокую оценку фермеров. Этот сорт превосходит отечественные и зарубежные аналоги по устойчивости к засухе, жаре и болезням. В прошлом году «Таймас» позволил фермерам в Карагандинской области добиться урожайности 30 центнеров с гектара, что является значительным успехом.

Фото: primeminister.kz

Высокий научный потенциал центра признан и на международной арене: в 2027 году здесь пройдет 10-й Всемирный конгресс по природоохранному сельскому хозяйству, что станет первым событием такого масштаба.

Центр также занимает лидирующие позиции в Казахстане по разнообразию селекции многолетних кормовых трав, создав более 29 сортов и 10 видов многолетних злаковых, бобовых трав и однолетних кормовых культур. Учитывая опыт и научную базу центра, Серик Жумангарин поручил разработать предложения по предотвращению деградации пастбищ.

- В прошлом году был принят Закон о пастбищах, который дает возможность местным жителям получить доступ к общественным пастбищам. Но другая сторона проблемы – их деградация. В ближайшие несколько лет перед нами стоит задача пересеять все пастбищные земли. Поэтому от вас, как от научного центра, нам нужны предложения, как это сделать эффективней и обеспечить производство необходимого объема семенами кормовых культур все потребности, — обратился вице- премьер к сотрудникам института.

Фото: primeminister.kz

Для решения проблемы деградации пастбищ предложено увеличить производство семян многолетних злаковых и бобовых трав, а также однолетних кормовых культур. Также планируется расширение элитно-семеноводческих и семеноводческих хозяйств, которые будут заниматься размножением отечественных сортов кормовых культур.

Также Серик Жумангарин предложил центру изучить возможность внедрения на своей базе карбонового земледелия. Отметил высокий экспортный потенциал кормовых трав, стоимость которых на рынке гораздо выше пшеницы. С учетом проводимой политики диверсификации посевов в Казахстане, увеличение посевов засухоустойчивых, масличных, кормовых культур должны стать ориентиром для развития аграрной науки.

Ранее вице-премьер Серик Жумангарин в преддверии уборочной кампании ознакомился с ситуацией на полях Акмолинской области, посетил молочно-товарную ферму, ТОО «Green Star», встретился с фермерами, а также побывал в селе Акмол, где расположена фабрика по производству курятины ТОО «Capital projects Ltd».