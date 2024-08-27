Первый завод по глубокой переработке яйца планируют построить в Казахстане в 2025 году

Вице-премьер Серик Жумангарин посетил село Акмол, где расположена фабрика по производству курятины ТОО «Capital projects Ltd». Предприятие также работает над запуском производства пастеризованных жидких и сухих яичных продуктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Предприятие выпускает продукцию под брендом «Курочка Ряба» с мощностью 20 тыс. тонн в год. В ближайшее время, благодаря государственной поддержке, планируется увеличение производственных мощностей до 30 тыс. тонн.

Фото: primeminister.kz

Фабрика является частью группы компаний «Шаңырақ», которая обеспечивает полный цикл производства курятины и яиц — от выращивания родительского поголовья до дистрибуции готовой продукции. Также предприятие занимается выращиванием сельхозкультур для производства комбикормов и экспорта. Фабрика работает с минимальными отходами: даже куриный помет перерабатывают в органические удобрения для собственных посевов.

Фото: primeminister.kz

В настоящее время ведется строительство линии по переработке масличных культур, что позволит удешевить кормопроизводство на 25%. Это положительно скажется на цене куриных яиц и мясе птицы, так как корма являются основной и самой дорогой составляющей в себестоимости продукции.

Фото: primeminister.kz

Предприятие работает над запуском производства пастеризованных жидких и сухих яичных продуктов с мощностью 1 млн яиц в сутки. Это будет первый в Казахстане завод по глубокой переработке куриных яиц. Уже подписано эксклюзивное соглашение с мировым лидером в производстве яичных продуктов, компанией Thornico (Sanovo), технологию которого будут устанавливать в Казахстане. Проект планируется реализовать при поддержке государства в виде льготного кредитования уже в следующем году. Вице-премьер отметил важность этого проекта для развития глубокой переработки в агропромышленном комплексе страны.

Фото: primeminister.kz

На фабрике также внедрены современные методы хранения влажного зерна. Уже восемь лет здесь используют пластиковые мешки-рукава для хранения зерна с влажностью 18-20%. Это позволяет зерну сохраняться до полугода, а весной его можно открыть, просушить и продолжить хранение. Как рассказал глава предприятия Максим Божко, благодаря отсутствию кислорода зерно может храниться в таком виде в течение года, что значительно улучшает его сохранность.

Ранее вице-премьер Серик Жумангарин в преддверии уборочной кампании ознакомился с ситуацией на полях Акмолинской области, посетил молочно-товарную ферму, ТОО «Green Star», встретился с фермерами.