РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:31, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Вице-министру по ЧС Кыргызстана вручили благодарность акима Атырауской области

    атырау
    Фото: atyrau_oblysynyn_akimdigi

    Вице-министру по ЧС Кыргызской Республики вручили благодарственное письмо от имени акима Атырауской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В ходе очередного заседания Оперативного штаба заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев вручил благодарственное письмо вице-министру по ЧС Кыргызской Республики Урматбеку Шамырканову. От имени Серика Шапкенова замакима поблагодарил его за поддержку нашей страны в сложной ситуации.

    В Атыраускую область прибыли четыре фуры с гуманитарной помощью из Кыргызской Республики.

    Напомним, спасатели министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана отправили 300 тонн гуманитарного груза для населения Казахстана, пострадавшего от паводков.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Он поблагодарил народ Кыргызстана за гуманитарную помощь.

    В Актюбинскую область и город Костанай прибыла гуманитарная помощь для пострадавших от паводков из Кыргызской Республики.

    Гуманитарную помощь со всех регионов РК доставляют жителям пострадавших от паводков населенных пунктов.

    Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и аким Атырауской области Серик Шапкенов провели облет территории вдоль реки Урал.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Тюркский мир Кыргызстан Акимат Гуманитарная помощь Режим ЧС Центральная Азия Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!