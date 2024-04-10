Вице-министру по ЧС Кыргызстана вручили благодарность акима Атырауской области

Вице-министру по ЧС Кыргызской Республики вручили благодарственное письмо от имени акима Атырауской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

В ходе очередного заседания Оперативного штаба заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев вручил благодарственное письмо вице-министру по ЧС Кыргызской Республики Урматбеку Шамырканову. От имени Серика Шапкенова замакима поблагодарил его за поддержку нашей страны в сложной ситуации.



В Атыраускую область прибыли четыре фуры с гуманитарной помощью из Кыргызской Республики.

Напомним, спасатели министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана отправили 300 тонн гуманитарного груза для населения Казахстана, пострадавшего от паводков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Он поблагодарил народ Кыргызстана за гуманитарную помощь.

В Актюбинскую область и город Костанай прибыла гуманитарная помощь для пострадавших от паводков из Кыргызской Республики.

Гуманитарную помощь со всех регионов РК доставляют жителям пострадавших от паводков населенных пунктов.

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и аким Атырауской области Серик Шапкенов провели облет территории вдоль реки Урал.