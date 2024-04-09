Гуманитарная помощь из Кыргызстана прибыла в Актюбинскую область

В Актюбинскую область и г. Костанай прибыла гуманитарная помощь для пострадавших от паводков из Кыргызской Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Гуманитарную помощь в Актюбинской области встретили представители МЧС РК во главе с вице-министром Сериком Туленбергеновым.

Фото: МЧС РК

Остальные фуры в пути в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.

​Инициативный гуманитарный груз сопровождает вице-министр по ЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.

Напомним, спасатели министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана отправили 300 тонн гуманитарного груза для населения Казахстана, пострадавшего от паводков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Он поблагодарил народ Кыргызстана за гуманитарную помощь.

Сегодня вице-премьер Серик Жумангарин встретился с жителями наиболее пострадавшего от паводков Уилского района Актюбинской области.

Свыше 300 заявлений на компенсацию материального ущерба подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков.

В Костанае из-за паводков местные власти ввели режим ЧС. Аким города Марат Жундубаев отметил, что главной проблемой на сегодня является река Тобол.