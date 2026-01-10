Витамин стал допингом: список запрещенных в спорте веществ обновили с 2026 года

Корреспондент Kazinform изучил изменения, произведенные ВАДА в списке запрещенных в спорте субстанций и методов с 2026 года, и выяснил, что теперь считается допингом.

Всемирное антидопинговое агентство ВАДА ежегодно обновляет список запрещенных в спорте субстанций и методов. Не стал исключением и 2026 год — с 1 января вступил в силу новый перечень.

Отныне в список запрещенных субстанций вошли фламодафинил и фладрафинил. Это сильные стимуляторы — аналоги модафинила, которые активно продаются как «добавки для концентрации» в странах СНГ. Они сильно влияют на нервную систему и считаются допингом.

Пегмолесатид (синтетический аналог ЭПО, PEG-EPO, MIRCERA, EPO mimetic) также официально внесен в запрещенный список ВАДА, так как это вещество

искусственно повышает выносливость и кислород в крови, часто скрывается в «энергетических» БАДах.

С 2026 года в запрещенный список ВАДА (М1) официально внесен монооксид углерода (СО) иными словами угарный газ. Его нельзя использовать для стимуляции, выработки крови и повышения выносливости. Однако, есть исключения — нарушением не будет считаться, если СО попадет в организм из воздуха, при курении или обследованиях (например, измерение массы гемоглобина).

В целом манипуляции с кровью (забор/введение) также остаются под запретом (за исключением донорства и медицинских/допинг-процедур). Запрет теперь явно включает компоненты клеток, такие как митохондрии и рибосомы, в дополнение к существующему запрету на модифицированные клетки.

Под запрет с 2026 года попали α-нафтофлавон и BAM15. Эти вещества, часто маскирующиеся под «жиросжигатели» и бустеры, считаются допингом и строго запрещены. Известно, что оба компонента доступны в свободной продаже.

Казахстанский Национальный антидопинговый центр для предотвращения проблем рекомендует спортсменам, тренерам и представителям медицинского персонала спортсмена внимательно ознакомиться с документом и учитывать внесенные изменения. К слову, в обновленном документе добавлены дополнительные примеры, которые помогут спортсменам лучше идентифицировать запрещенные вещества в четырех ключевых категориях: анаболические агенты, пептидные гормоны и факторы роста, гормональные и метаболические модуляторы, а также стимуляторы.

— Рекомендуем проявлять особую осторожность при использовании витаминов, медицинских препаратов и биологически активных добавок во избежание нарушений антидопинговых правил, — отметили в КазНАДЦ.

Ранее мы сообщали, что в США вскрыли допинг-пробу В чемпиона мира по боксу Жанибека Алимханулы, которого обвинили в употреблении запрещенных веществ.