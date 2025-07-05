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    20:48, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Выставка-ярмарка ремесленников пройдет в Астане

    Ко Дню столицы на аллее парка «Ғашықтар» с 4 по 6 июля пройдет городская выставка-ярмарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Выставка-ярмарка ремесленников пройдет в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Мероприятие направлено на развитие и поддержку молодых предпринимателей, ремесленников, мастеров, местных дизайнеров и представителей самозанятого населения.

    В выставке-ярмарке примут участие порядка 30 мастеров и ремесленников, которые представят свою уникальную продукцию, изделия ручной работы и авторский дизайн.

    Работать она будет с 12:00 до 22:00 часов каждый день с 4 по 6 июля.

    Ранее выставка «Караван ремесленников Великой степи» прошла в Астане.

    Теги:
    Астана Выставка
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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