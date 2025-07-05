Выставка-ярмарка ремесленников пройдет в Астане

Мероприятие направлено на развитие и поддержку молодых предпринимателей, ремесленников, мастеров, местных дизайнеров и представителей самозанятого населения.

В выставке-ярмарке примут участие порядка 30 мастеров и ремесленников, которые представят свою уникальную продукцию, изделия ручной работы и авторский дизайн.

Работать она будет с 12:00 до 22:00 часов каждый день с 4 по 6 июля.

Ранее выставка «Караван ремесленников Великой степи» прошла в Астане.