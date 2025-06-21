Выставка «Караван ремесленников Великой степи» прошла в Астане

Ассоциация по развитию отечественной продукции «Хас шебер» при поддержке акимата города Астаны реализовало проект «Караван ремесленников Великой степи». Его цель — модернизация традиционного казахского ремесленного искусства, повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции, а также продвижение креативной индустрии.

Фото: Kazinform

В рамках проекта были организованы ярмарка и модный показ. Гости мероприятия смогли приобрести авторские изделия, выполненные в национальном стиле, а также увидеть современную этноодежду от казахстанских дизайнеров.

По словам рукодельницы и члена ассоциации «Хас шебер» в Астане Жулдызай Бабасовой, на ярмарке приняли участие около 15 мастеров.

— Были представлены изделия самых разных категорий — от одежды, обуви и сумок до украшений ручной работы. Такие мероприятия очень важны: они формируют патриотическое чувство, пробуждают интерес к национальной культуре, и мы бы хотели, чтобы они проводились как можно чаще. Очень важно, чтобы люди ценили ручной труд и чаще посещали такие мероприятия, — отметила она.

Фото: Kazinform

Жулдызай также представила свое творчество на ярмарке.

— У меня самой «проблемная» нога, поэтому около четырёх лет назад я начала вязать обувь вручную. В Казахстане, к сожалению, не производят подошвы, поэтому сначала заказывала их из Китая. Сейчас в Астане появилась точка, где можно приобрести китайскую подошву, и я использую её в своей работе. Я покупаю качественную пряжу, в том числе китайский шёлк, и создаю обувь — кроссовки, мокасины, шлёпанцы. Они очень удобные, лёгкие, износостойкие и даже выдерживают машинную стирку. Сохнут быстро, и в носке — сплошной комфорт. Я ношу их сама и с удовольствием рекомендую своим покупателям, — поделилась мастерица.

Другой участницей проекта стала этно-дизайнер Айгерим Усина. Она работает с войлоком, создавая авторские изделия в национальном стиле.

Фото: Kazinform

— Основное направление моего бренда — авторские изделия ручной работы, в том числе запатентованные ханские шапки, выполненные в уникальной технике. Я увидела накидки, шапочки, выполненные вручную. Мне очень понравилось и я решила попробовать тоже. С тех пор валяние стало моим любимым делом. Хоть я занимаюсь валянием сравнительно недавно, уже успела принять участие во многих выставках и ярмарках, — рассказала А. Усина.

Фото: Kazinform

Проект «Караван ремесленников Великой степи» включает целый комплекс задач: от обновления ремесленных практик и укрепления профессиональных сообществ до формирования потребительской культуры в отношении отечественной продукции. Организаторы уверены, что такие мероприятия дают мощный импульс для развития креативного сектора и поддержки талантливых мастеров по всей стране.

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