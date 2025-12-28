Выставка старинных елочных игрушек проходит в Петропавловске

Уникальную выставку можно посетить в ботаническом саду города. Часть экспозиции принадлежит семье Рязаповых — основателям этой оранжереи.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Это игрушки моего детства, поэтому они для меня особенно дороги. Вот эта елочная конструкция была изготовлена в Германской Демократической Республике примерно в 1970 году. Она тоже является символом ушедшей эпохи. В детстве мы считали ее волшебной, потому что при зажигании свечей внизу она начинала вращаться и издавать мелодичный звон. Эта игрушка хранилась в доме моих бабушки и дедушки. Когда мы приходили к ним в гости, подолгу не отходили от нее и рассматривали. Уже повзрослев, мы, конечно, поняли, что вращение происходит в соответствии с законами физики, — рассказывает директор ботанического сада Артур Рязапов.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

В коллекции представлены и звезды, которые традиционно крепили на верхушку елки. Одна из них изготовлена из жести, в другой использован стеклярус.

— В Европе верхушки елок украшали бантами или колосьями, а у нас всегда вешали звезду. Она символизирует силу и энергию. Поэтому и сегодня этот знак можно увидеть на эмблемах некоторых силовых структур, — отмечает Артур Рязапов.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Среди экспонатов есть и пятиконечная звезда, выпущенная в 1930 году. Это изделие предприятия «Москабель».

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Завод, специализировавшийся на радиотехнике и производстве кабельной продукции, из производственных отходов изготавливал такие разнообразные елочные украшения.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Анна Ляшенко — сотрудница ботанического сада. Коллекционирование различных старинных предметов является ее давним увлечением.

Выстроенные в ряд, разной высоты и формы, фигурки Дедов Морозов, общее количество которых сегодня превышает 130 экземпляров, она собирала на протяжении 20 лет.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Я начала собирать фигурки Деда Мороза после рождения ребенка. Когда мы наряжали елку, мне захотелось поставить под нее такого Деда Мороза, какой был у меня в детстве. Так в коллекции появилась первая фигурка. Некоторые экземпляры я покупаю, другие дарят родственники и знакомые. Бывали случаи, когда я находила выброшенные фигурки, забирала их и приводила в порядок. Они изготовлены из самых разных материалов: гипса, пенопласта, капрона, пластика, прессованного картона, ваты, дерева и других. Еще одна их особенность — по сравнению с современными изделиями они выполнены очень прочными. Часть Дедов Морозов произведена на фабрике «Луч» в Беларуси, есть экземпляры, изготовленные на Алматинской фабрике имени Калинина, а также на предприятиях Украины. Все они отличаются друг от друга — одеждой, формой, чертами лица. Например, у белорусских Дедов Морозов лица всегда ярко-румяные, — рассказывает Анна Ляшенко.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Мечта коллекционера — пополнить собрание редкими экземплярами фигурок Деда Мороза. Стоимость одной такой редкой фигуры может достигать не менее 200 000 тенге.

Выставка новогодних игрушек в Петропавловске будет работать до 15 января.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

