Конкурс на лучшее украшение домов к Новому году проходит в СКО

В доброй инициативе активно участвуют и жители небольших сел. Среди них село Заградовка Есильского района. В вечернее время село обретает особенно праздничный вид, украшенные нарядным освещением дома дарят жителям и гостям приподнятное настроение.

Дмитрий Бланк вместе с семьей несколько дней украшал свой дом.

— За три-четыре дня мы сделали всю работу. Украшали вместе супругой и 15-летним сыном, который учится в девятом классе. У нас стало традицией украшать дом перед Новым годом. Это уже пятый год. Ранее мы несколько раз занимали первое место в районе, — говорит он.

Фото: Дмитрий Бланк

Мужчина работает агрономом в местном хозяйстве, его супруга Екатерина — домохозяйка. Семья старается каждый год украсить дом лучше, чем раньше. С этой целью в этом году купили дополнительные гирлянды, во дворе установили скульптуры животных.

— Новый год — наш самый любимый семейный праздник. Поэтому готовимся к нему заранее. Мы не только украшаем дом, но и готовим подарки, составляем праздничное меню. Обязательно высказываем новогодние пожелания, — говорит Дмитрий Бланк.

Фото: Дмитрий Бланк

Как сообщил аким Есильского района Мереке Мухамедияров, в преддверии Нового года в райцентре и селах был объявлен конкурс на украшение домов и прилегающей территории.

— Жители села Заградовка с особым воодушевлением поддержали эту инициативу. Уже сейчас село производит впечатление сказочного мира. Украшенные разноцветными гирляндами дома особенно ярко светятся ночью, создают праздничное настроение. Эта традиция объединяет жителей, дарит им радость, — сказал аким.

Фото: Дмитрий Бланк

Ранее сообщалось, что в Астане к Новому году зажглись более 40 елок.



