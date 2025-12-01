РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:32, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Конкурс на лучшее украшение домов к Новому году проходит в СКО

    В Северо-Казахстанской области в преддверии Нового года организован традиционный конкурс между населенными пунктами на лучшее украшение домов, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    СҚО-да елді мекендер арасында үйлерін жаңажылдық безендіруден байқау өтіп жатыр
    Фото: Дмитрий Бланк

    В доброй инициативе активно участвуют и жители небольших сел. Среди них село Заградовка Есильского района. В вечернее время село обретает особенно праздничный вид, украшенные нарядным освещением дома дарят жителям и гостям приподнятное настроение. 

    Дмитрий Бланк вместе с семьей несколько дней украшал свой дом.

    — За три-четыре дня мы сделали всю работу. Украшали вместе супругой и 15-летним сыном, который учится в девятом классе. У нас стало традицией украшать дом перед Новым годом. Это уже пятый год. Ранее мы несколько раз занимали первое место в районе, — говорит он.

    СҚО-да елді мекендер арасында үйлерін жаңажылдық безендіруден байқау өтіп жатыр
    Фото: Дмитрий Бланк

    Мужчина работает агрономом в местном хозяйстве, его супруга Екатерина — домохозяйка. Семья старается каждый год украсить дом лучше, чем раньше. С этой целью в этом году купили дополнительные гирлянды, во дворе установили скульптуры животных.

    — Новый год — наш самый любимый семейный праздник. Поэтому готовимся к нему заранее. Мы не только украшаем дом, но и готовим подарки, составляем праздничное меню. Обязательно высказываем новогодние пожелания, — говорит Дмитрий Бланк. 

    Жаңа жыл
    Фото: Дмитрий Бланк

    Как сообщил аким Есильского района Мереке Мухамедияров, в преддверии Нового года в райцентре и селах был объявлен конкурс на украшение домов и прилегающей территории.

    — Жители села Заградовка с особым воодушевлением поддержали эту инициативу. Уже сейчас село производит впечатление сказочного мира. Украшенные разноцветными гирляндами дома особенно ярко светятся ночью, создают праздничное настроение. Эта традиция объединяет жителей, дарит им радость, — сказал аким. 

    СҚО-да елді мекендер арасында үйлерін жаңажылдық безендіруден байқау өтіп жатыр
    Фото: Дмитрий Бланк

    Ранее сообщалось, что в Астане к Новому году зажглись более 40 елок. 

    Теги:
    Праздник СКО Новый год
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают