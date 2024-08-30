Выставка оригинальных работ Сальвадора Дали открылась в Астане

В галерее искусств «Has Sanat» в Астане открылась уникальная выставка под названием «Сальвадор Дали. Тайнопись». В экспозиции представлено 61 оригинальное произведение великого сюрреалиста, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказала со-основатель музея Lumiere-Hall Полина Егармин, в этом году исполняется 100 лет сюрреализму, авангардному направлению в мировом изобразительном искусстве. Кроме того, в этом году мир отмечает 120-летие со дня рождения Сальвадора Дали, одного из самых выдающихся мастеров сюрреализма.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Во всем мире сейчас проходят выставки, ярмарки, посвящаются целые номера журналов, книги выпускаются, альбомы. Практически каждый большой город Европы, США, Азии живет сегодня сюрреализмом. И мы очень хотели, чтобы Казахстан встал тоже на эту мировую карту празднования сюрреализма, — говорит Полина Егармин.

На выставке представлена коллекция из 61 оригинального цветного графического произведения, собранных частным коллекционером.

— Мы очень боролись, чтобы эта коллекция к нам приехала. Вообще, она часто путешествует по музеям, и мы год стояли в очереди чтобы ее привезти. Она была сформирована частным коллекционером. У него есть потрясающие арт-консультанты, которые в течение последних 10 лет собирали эту коллекцию по Европе и США. Уникальность этой выставки в том, что это не какие-то единичные литографии, это целые коллекции. Литографии действительно собирались по крупицам из музеев, у частных коллекционеров, даже есть интересные истории, как находили за диваном какие-то работы. В общем, это действительно была большая кропотливая работа, — отмечает сооснователь музея.

В состав экспозиции вошли литографии из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», «Трилогия любви», а также 20 иллюстраций к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Егармин особенно отметила серию «Алиса в стране чудес», в которой Дали проиллюстрировал известную сказку Льюиса Кэрролла.

— Самое интересное, что Алисы вы в этих работах не найдете. Дали как раз постарался передать историю через настроение Льюиса Кэрролла. Многие художники иллюстрировали эту прекрасную сказку, но мне кажется, Сальвадор Дали сделал это со своим каким-то особым сюрреалистическим подходом, — говорит она.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Кроме того, по ее словам, особое внимание на выставке привлекает произведение «Трилогия любви», посвященная жене художника Гала.

— В этой работе можно увидеть отсылку к тому, насколько Гала была мистической и невероятной женщиной. Она очень любила карты таро, гадания, космос, астрологию. И, конечно же, Сальвадор Дали, зашифровал целое послание через этот триптих, спрятав там как раз описание этих карт таро, которые описывают его отношение к его прекрасной возлюбленной, — рассказала Полина Егармин.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Она добавила, что Дали известен не только своими картинами, но и эксцентричными выходками, что подчеркивают многие искусствоведы.

— Кто он — больше художник или шоумен, об этом говорят абсолютно все искусствоведы, культурные деятели. Мы сегодня здесь как раз стараемся привнести знания о Сальвадоре как о художнике, достаточно сильном. Именно Дали и Пикассо были очень известными и успешными при жизни. Все хотели их работы, и тогда они как раз перешли в печатную графику для того, чтобы их искусство могло быть более доступно, чтобы можно было их приобрести просто в достаточно нормальном ценовом диапазоне. Это первый, наверное, такой художник, который пытался сделать искусство не элитарным, и это тоже очень значимо, — заключила Егармин.

Выставка продлится до 29 сентября. Время работы галереи — с 11:00 до 22:00.

Ранее в лондонском гараже были обнаружены десять литографий, подписанных известным испанским сюрреалистом Сальвадором Дали. Среди находок также пять литографий французского художника, иллюстратора и скульптора Тео Тобиаcса.

Напомним, с 7 июня по 4 августа в Национальном музее Казахстана проходила выставка «La Bella Principessa» («Прекрасная Принцесса»), на которой была представлена одна из 15 работ великого итальянского художника Леонардо да Винчи.