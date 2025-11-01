РУ
    18:10, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Выставка Музея Алматы открылась в Амстердаме

    В столице Королевства Нидерландов 30 октября состоялось открытие выставки Объединения музеев г.Алматы «Преемственность традиций: наследие предков», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Выставка Музея Алматы открылась  в Амстердаме
    Фото: акимат Алматы

    В церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса, руководители международных и общественных организаций, деятели культуры и искусства, а также представители средств массовой информации.

    Выставка Музея Алматы открылась  в Амстердаме
    Фото: акимат Алматы

    Выставка проводится при поддержке акимата города Алматы, посольства Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, посольства Турецкой Республики в Королевстве Нидерландов и Института Юнуса Эмре. Это значимое культурное событие, отражающее богатое наследие казахского народа.

    Выставка Музея Алматы открылась  в Амстердаме
    Фото: акимат Алматы

    Экспозиция включает пять тематических разделов и представляет более 70 уникальных экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы. Среди них – этнографические артефакты, рассказывающие о жизни и традициях казахского народа, произведения декоративно-прикладного искусства, а также музыкальные инструменты казахского и тюркских народов.

    Отметим, что дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Нидерландов установлены 10 сентября 1992 года.

    Выставка будет открыта для широкой публики в Институте Юнуса Эмре до 14 ноября 2025 года.

