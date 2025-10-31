Высокопоставленные лица США начали переезжать на военные базы

По данным издания, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа начали переезжать на военные базы из соображений безопасности после убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка.

Сообщается, что причинами переездов представителей администрации стали убийство Кирка и активные протесты в США против политики Трампа. Кроме того, в адрес чиновников и их семей поступали угрозы, а на базах они могут рассчитывать на охрану со стороны военных.

По данным The Atlantic, на военных объектах уже проживают государственный секретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Кэти Миллер вместе с супругом, главным советником президента Трампа по внутренней политике Стивеном Миллером, а также министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Напомним, в начале сентября в политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в кампусе Университета в штате Юта Utah Valley. Кирк получил ранение в шею. Его отправили в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил о смерти соратника.