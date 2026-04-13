    19:20, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Высокая явка наблюдается на парламентских выборах в Венгрии

    Сегодня в Венгрии проходят важные выборы в местный однопалатный парламент — Государственное собрание, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Ожидается, что граждане выберут всех 199 депутатов Государственного собрания. Голосование началось в 7:00 утра по местному времени и закончится в 19:00 часов (22:00 времени Астаны).

    По состоянию на 15 часов времени Будапешта, проголосовало уже 66 процентов избирателей, что является высоким показателем в современной истории Венгрии.

    Текущие выборы привлекают широкое внимание европейской общественности, что связано с внешней политикой премьер-министра страны Виктора Орбана и его отношениями с руководством Европейского союза.

    Общественные опросы показывают, что основная борьба развернется между В.Орбаном и правящей коалицией «Fidesz–KDNP» с оппозиционной партией Tisza («Уважение и свобода») и ее лидером Петром Мадьяром.

    Подробно о том как выборы могут повлиять на внешнюю политику Венгрии, читайте здесь.

    Арнур Рахимбеков
