Высокая явка наблюдается на парламентских выборах в Венгрии

Ожидается, что граждане выберут всех 199 депутатов Государственного собрания. Голосование началось в 7:00 утра по местному времени и закончится в 19:00 часов (22:00 времени Астаны).

По состоянию на 15 часов времени Будапешта, проголосовало уже 66 процентов избирателей, что является высоким показателем в современной истории Венгрии.

Текущие выборы привлекают широкое внимание европейской общественности, что связано с внешней политикой премьер-министра страны Виктора Орбана и его отношениями с руководством Европейского союза.

Общественные опросы показывают, что основная борьба развернется между В.Орбаном и правящей коалицией «Fidesz–KDNP» с оппозиционной партией Tisza («Уважение и свобода») и ее лидером Петром Мадьяром.

