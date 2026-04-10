Парламентские выборы в Венгрии: что изменится для ЕС, тюркского мира и Казахстана

Что представляет собой парламент Венгрии

Парламент Венгрии — Государственное собрание — является однопалатным законодательным органом, состоящим из 199 депутатов, избираемых сроком на четыре года. Выборы проходят по смешанной системе: 106 депутатов избираются по одномандатным округам по принципу относительного большинства, еще 93 — по партийным спискам в едином общенациональном округе.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Это требование не распространяется на кандидатов, баллотирующихся в одномандатных округах.

Государственное собрание избирает премьер-министра по предложению президента республики. Как правило, главой правительства становится лидер партии, получившей парламентское большинство, либо политик, способный сформировать коалицию.

Действующий премьер-министр Виктор Орбан занимает этот пост с 2010 года.

Ожидается, что в предстоящем голосовании смогут принять участие около 7,8 млн граждан страны.

Какие партии будут участвовать в выборах

На выборах официально зарегистрированы партии Fidesz и Tisza, а также ряд других политических сил: «Наша Родина» (лидер — Ласло Тороцкаи) — радикально правая националистическая партия; Демократическая коалиция (лидер — Клара Добрев) — левоцентристская проевропейская оппозиционная сила, основанная бывшим премьер-министром Ференцем Дюрчанем; Партия двухвостой собаки — юмористическая антисистемная партия с либертарианским уклоном.

Другие партии, включая Jobbik, LMP, Momentum, MSZP (социалисты) и Párbeszéd, либо не собрали достаточного числа подписей для выдвижения общенационального списка, либо сознательно отказались от участия в пользу партии Tisza в одномандатных округах, чтобы избежать дробления оппозиционного электората. В результате они могут выставлять отдельных кандидатов, однако без партийного списка их шансы на прохождение в парламент остаются минимальными.

Несмотря на разнообразие участников, основная борьба, как ожидается, развернется между действующим премьер-министром Виктором Орбаном (партия Fidesz) и лидером оппозиционной партии Tisza Петером Мадьяром. По данным социологических опросов, разрыв между ключевыми соперниками остается минимальным, что делает исход выборов менее предсказуемым, чем в предыдущие годы.

Виктор Орбан родился в 1963 году в Секешфехерваре. В конце 1980-х годов стал одним из основателей Fidesz — тогда либеральной молодежной организации. Широкую известность получил после выступления на перезахоронении Имре Надь в 1989 году, где призвал к выводу советских войск и проведению свободных выборов.

В 1993 году он возглавил Fidesz, которая со временем трансформировалась в правоконсервативную партию. В 1998 году он в 35 лет стал самым молодым премьер-министром в истории Венгрии. После поражений на выборах в 2002 и 2006 годах вернулся к власти в 2010 году и с тех пор сохраняет контроль над правительством, занимая пост премьер-министра в течение 16 лет (пятый срок подряд).

Во внутренней политике В.Орбан делает акцент на национальном суверенитете, традиционных христианских ценностях, поддержке семьи, а также выступает против миграции и либеральной повестки. Он является одним из наиболее последовательных критиков политики Брюсселя и западного курса по ряду международных вопросов.

Его основной конкурент Петер Мадьяр родился в 1981 году в Будапеште. Он является юристом по образованию и одним из основных оппозиционных лидеров страны. Окончил юридический факультет Католического университета Петера Пазманя, проходил обучение в Берлине и Гамбурге. Работал в МИД Венгрии, постоянном представительстве при ЕС, в канцелярии премьер-министра, а также занимал руководящие позиции в государственных финансовых институтах.

В феврале–марте 2024 года, после резонансного скандала, связанного с помилованием по делу о педофилии, П.Мадьяр публично разорвал отношения с командой В.Орбана. Он является основателем и лидером партии TISZA, а с 2024 года — депутатом Европейского парламента. Политик позиционирует себя как умеренный консерватор, сторонник европейской интеграции и борец с коррупцией.

В чем различия между основными кандидатами

Между двумя фаворитами выборов — Виктором Орбаном и Петером Мадьяром — сформировались принципиальные различия, от которых во многом зависит как внутренний, так и внешний курс Венгрии.

Петер Мадьяр ориентируется на проевропейский курс и поддерживает углубление интеграции с Европейский союз. В противоположность ему Виктор Орбан последовательно отстаивает суверенитет, традиционные христианские ценности и выступает с критикой либеральной повестки, продвигаемой Брюсселем. Его политический принцип: «Венгрия превыше всего».

В последние годы В.Орбан находится в затяжном конфликте с институтами ЕС, блокируя ряд решений и называя политику Брюсселя угрозой национальному суверенитету.

Существенные различия прослеживаются и в стиле управления. В.Орбан делает ставку на усиленный контроль над внутренними процессами, включая экономику и медиа, тогда как П.Мадьяр выступает за более либеральную модель управления и продвижение европейских норм и институтов.

Таким образом, победа В.Орбана означает сохранение курса на приоритет национальных интересов и более автономную внешнюю политику, тогда как успех партии Tisza может привести к сближению с общеевропейской линией и политикой Брюсселя.

Дополнительное внимание к предстоящим парламентским выборам привлек визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию, в ходе которого он публично поддержал В.Орбана. Этот шаг был воспринят рядом европейских политиков как попытка влияния на избирательный процесс и свидетельство растущих разногласий между Вашингтоном и его традиционными трансатлантическими союзниками.

Исход голосования имеет высокую значимость и для Европейского союза. В.Орбан неоднократно использовал право вето, в том числе по вопросам финансовой поддержки Украины, что противоречит позиции Брюсселя, где по ключевым внешнеполитическим решениям требуется единогласие.

В случае победы П.Мадьяра у ЕС появится больше возможностей для оперативного принятия решений, тогда как сохранение власти В.Орбаном может усилить внутри Евросоюза дискуссию о реформе механизма голосования — переходе от принципа единогласия к квалифицированному большинству для обхода возможного вето Будапешта.

Опросы показывают разный расклад, что может быть связано с аффилированностью исследовательских институтов:

Прооппозиционные центры (Medián, Závecz Research, 21 Kutatóközpont, Publicus, Iránytű) фиксируют лидерство партии Tisza (Петер Мадьяр) с перевесом около 10% избирателей.

Провластные и близкие к правительству структуры (Nézőpont, Alapjogokért Központ, XXI. Század Intézet) дают более благоприятные цифры для Fidesz–KDNP.

Таким образом, исход голосования будет во многом зависеть от того, какой электоральный блок окажется более мобилизованным, а также от степени влияния как внутренних, так и внешних факторов.

Венгрия как наблюдатель в Организации тюркских государств

Парламентские выборы в Венгрии могут повлиять и на отдельные направления внешней политики страны. С 2010 года Виктор Орбан последовательно продвигает курс «Восточного открытия», в рамках которого особое место занимает взаимодействие с тюркским миром.

Несмотря на то, что венгры (мадьяры) относятся к финно-угорской языковой группе, их историческое развитие тесно связано с тюркскими кочевыми народами. До переселения в Карпатский бассейн в IX веке они длительное время сосуществовали с тюркскими племенами, заимствовав элементы культуры, быта и военного дела. Сегодня Венгрия активно развивает политическое, экономическое и культурное сотрудничество с тюркскими странами.

С 2018 года Венгрия является наблюдателем в Организация тюркских государств, в которую входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Уже в 2019 году в Будапеште было открыто представительство организации.

В.Орбан неоднократно подчеркивал особое значение этого направления, заявляя, что венгры «чувствуют себя как дома среди тюркских народов» и рассматривают тюркский мир как динамично развивающееся пространство сотрудничества.

В мае 2025 года Венгрия впервые приняла неформальный саммит Организация тюркских государств в Будапеште. Ранее, в ноябре 2024 года, В.Орбан был награжден Высшим орденом тюркского мира в Бишкеке. Кроме того, страна присоединилась к Тюркскому инвестиционному фонду с взносом в $100 млн. За последние 15 лет товарооборот с тюркскими государствами вырос более чем на 350% и превысил $5 млрд.

В свою очередь, П.Мадьяр в своей риторике уделяет значительно меньше внимания тюркскому направлению, делая акцент на нормализации отношений с Европейский союз и внутренней антикоррупционной повестке.

Вместе с тем, по оценкам венгерских политологов, даже в случае смены власти после выборов 12 апреля сотрудничество с тюркским миром сохранится, поскольку оно отвечает прагматическим интересам Будапешта. Однако не исключено, что участие Венгрии в работе ОТГ продолжится без прежнего политического акцента и будет более сбалансировано с европейским направлением.

Сотрудничество Казахстана и Венгрии

За годы премьерства Виктора Орбана заметно активизировалось двустороннее взаимодействие между Венгрией и Казахстаном. Сегодня Казахстан рассматривается Будапештом как стратегический партнер в Центральной Азии, прежде всего в энергетике, логистике и финансовом секторе. В.Орбан неоднократно подчеркивал, что регион Центральной Азии относится к числу наиболее динамично развивающихся в мире.

В свою очередь, Казахстан воспринимает Венгрию как важный «мост» между Европой и тюркским миром. Двусторонние отношения носят характер стратегического партнерства и опираются на прочную договорно-правовую базу. Существенную роль играют межправительственные комиссии по торгово-экономическому и правовому сотрудничеству, а также межпарламентские механизмы взаимодействия.

Важным импульсом для развития отношений стали взаимные визиты на высшем уровне. По приглашению Касым-Жомарта Токаева 1–3 октября 2025 года Астану с официальным визитом посетил президент Венгрии Тамаш Шуйок. Ранее, в мае 2025 года, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Виктором Орбаном в Будапеште.

Приоритетным направлением остается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран. В 2024 году объем взаимной торговли приблизился к $200 млн, за январь-август 2025 года показатель увеличился на 22,1% и превысил $164,6 млн. Венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили $370 млн, при этом текущий инвестиционный портфель включает 16 проектов на сумму около $700 млн в сферах машиностроения, сельского хозяйства и логистики.

Отдельно стоит отметить, что Венгрия стала первой страной Центральной Европы, подписавшей с Казахстаном декларацию о стратегическом партнерстве в 2014 году. В настоящее время действует казахстанско-венгерский деловой совет, а также создан совместный сельскохозяйственный фонд прямых инвестиций.

Существенный потенциал сохраняется и в торговле: Казахстан готов расширить экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям. Перспективным направлением также является транспортно-логистическое сотрудничество, включая развитие Транскаспийский международный транспортный маршрут. В частности, совместно с венгерской компанией L.A.C. Holding планируется строительство интермодального терминала в Будапеште.

С учетом устойчивой динамики взаимодействия эксперты сходятся во мнении, что вне зависимости от внутриполитических изменений в Венгрии, курс на развитие сотрудничества с Казахстаном будет сохранен — как в экономике, так и в гуманитарной сфере.