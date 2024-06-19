Высокая пожарная опасность объявлена в 15 областях Казахстана

По данным РГП «Казгидромет» в большинстве регионов республики сохраняется высокая пожарная опасность, передает агентство Kazinform.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается гроза. Ветер северный ночью на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на востоке, в центре области порывы 23 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семей ожидается ветер северный утром и днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится, на севере, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, юге области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-18 м/с.

Днем в Актюбинской области ожидается гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Актобе днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный ночью на востоке, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в районе Алкольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 30 м/с и более. В горных районах области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза, град. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 35 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 16 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке области Улытау ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. 20 июня ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 20 июня ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.