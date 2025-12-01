РУ
    15:33, 01 Декабрь 2025

    Выручка мировых производителей оружия достигла рекордного уровня

    В прошлом году выручка крупнейших мировых компаний-производителей оружия от продажи вооружений и военных услуг выросла на 5,9% из-за спроса, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.

    Выручка мировых производителей оружия достигла рекордного уровня
    Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

    Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что доходы 100 крупнейших производителей оружия выросли до 679 млрд долларов в 2024 году, что является самым высоким показателем, который он зафиксировал.

    Авторы исследования объясняют рост конфликтом в Украине и секторе Газа. 

    Основной рост пришелся на компании, базирующиеся в Европе и США, но рост наблюдался по всему миру, за исключением Азии и Океании, где проблемы в китайской оружейной промышленности привели к незначительному спаду.

    30 из 39 американских компаний, входящих в топ-100, в том числе Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics, сообщили о росте показателей. Их совокупная выручка увеличилась на 3,8% и составила 334 млрд долларов.

    У 23 из 26 компаний в Европе, за исключением России, доходы от продажи оружия выросли, поскольку на континенте увеличились расходы. Их совокупный доход вырос на 13% и составил 151 млрд долларов. 

    Особенно большой рост наблюдался у чешской компании Czechoslovak Group, выручка которой увеличилась на 193%. 

    Доходы от продажи оружия на Ближнем Востоке также выросли, и три израильские компании, вошедшие в рейтинг, увеличили свои доходы на 16% до 16,2 млрд долларов. В 2024 году негативная реакция на действия Израиля в секторе Газа не оказала существенного влияния на интерес к израильскому оружию. Многие страны продолжают размещать новые заказы.

    Падение выручки в Азии и Океании на 1,2% до 130 млрд долларов было вызвано снижением доходов 8 китайских компаний, входящих в индекс, на 10%. Это произошло из-за многочисленных обвинений в коррупции при закупках оружия в Китае, которые привели к задержке или отмене крупных контрактов в прошлом году, сообщает SIPRI.

    Ранее сообщалось, что Китай готов делиться вооружением с другими странами.

