Китай заявил о готовности делиться вооружением с другими странами

Предствитель оборонного ведомства сделал соответствующее заявление в ответ на вопрос журналиста о ведущихся переговорах некоторых стран с Китаем о закупке вооружений, включая истребители J-10.

— В вопросах экспорта вооружений мы всегда придерживаемся взвешенного и ответственного подхода. Мы готовы делиться с дружественными странами достижениями Китая в области развития военной техники и вносить конструктивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, — отметил Цзян Бинь.

Отметим, модель J-10, также известная как Чэнду J-10 или «Стремительный дракон», является китайским многоцелевым истребителем четвертого поколения. На международном рынке поставляется под экспортным обозначением F-10.