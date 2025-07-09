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    00:15, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Китай заявил о готовности делиться вооружением с другими странами

    Китай выразил готовность делиться вооружением с дружественными странами. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь, передает агентство Kazinform.

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    Фото: mod.gov.cn

    Предствитель оборонного ведомства сделал соответствующее заявление в ответ на вопрос журналиста о ведущихся переговорах некоторых стран с Китаем о закупке вооружений, включая истребители J-10.

    — В вопросах экспорта вооружений мы всегда придерживаемся взвешенного и ответственного подхода. Мы готовы делиться с дружественными странами достижениями Китая в области развития военной техники и вносить конструктивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, — отметил Цзян Бинь.

    Отметим, модель J-10, также известная как Чэнду J-10 или «Стремительный дракон», является китайским многоцелевым истребителем четвертого поколения. На международном рынке поставляется под экспортным обозначением F-10.

    Теги:
    Китай Вооруженные силы Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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