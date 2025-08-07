«Вырыли и оставили»: чиновники отреагировали на жалобы жителя Акмолинской области

— Уже два месяца вот так: вырыли, оставили, как обычно у нас. Когда снег пойдет, начнут ковыряться, асфальт стелить, как обычно, если это еще будут у нас делать. Приходится по битой дороге объезжать, — пожаловался в Тик-Токе житель города Акколя на состояние улицы Бигельдинова.

На публикацию отреагировали чиновники.

Заведующий сектором ЖКХ Аккольского района Евгений Макагон в ответном видео назвал появившуюся в сетях жалобу недостоверной информацией. Как пояснили в акимате Аккольского района, между отделом ЖКХ ПТ АД и ЖИ Аккольского района и ТОО «Дорстрой Материал ХХl» заключён договор о государственных закупках по реконструкции дороги по ул. Бигельдинова.

— В рамках проекта 9 июля 2025 года подрядчиком был произведен демонтаж ветхого водопропуского сооружения по ул. Бигельдинова и начата работа по монтажу нового. Однако в связи с высоким уровнем грунтовых вод подрядчиком были скорректированы сроки выполнения работ, проведено бутование до 1 метра для обеспечения устойчивости основания. После чего была проведена подготовка бетонного основания и отсыпка гранитным щебнем. В данный момент основание набирает прочность, технологический процесс занимает до 28 дней. Вместе с тем в целях ускорения выполнения работ и контроля качества работ подрядчиком заключён договор с аккредитованной лабораторией для проведения услуг исследований с целью определения фактической прочности бетона и оценки его готовности к дальнейшей эксплуатации, — поделились в ведомстве.

В случае получения положительного заключения будет произведена установка оголовков и звеньев водопропускной трубы, далее — монтаж откосных крыльев. Затем будет произведена установка основания под асфальтобетонное покрытие и устройство покрытия из асфальтобетона. При благоприятных погодных условиях работы будут завершены до 17 августа 2025 года.

Руководитель отдела ЖКХ Аккольского района принес извинения жителям за предоставленные неудобства.

