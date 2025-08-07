В Казахстане заработала первая передвижная лаборатория для диагностики дорог

Мобильный комплекс внедрен Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом.

— Это первый подобный комплекс в Казахстане. Он позволяет проводить инспекцию дорог на совершенно новом уровне — быстро, точно и с применением цифровых технологий. Речь идет о переходе от визуальных осмотров к объективной, инструментальной оценке безопасности, — прокомментировал директор департамента нормативно-технического обеспечения и безопасности автодорог КаздорНИИ Андрей Чжен.

Лаборатория представляет собой автомобиль с цифровыми измерительными и сенсорными приборами, а также системой анализа технических параметров дорожного покрытия. Лаборатория может оперативно выявлять потенциально опасные участки и формировать обоснованные рекомендации по устранению дефектов. В частности, она определяет продольные уклоны и коэффициент сцепления, анализирует разметку, оснащение дороги знаками и освещением, автоматически фиксирует разные отклонения, составляет картографический анализ.

Новая технология стала частью программы цифровизации отрасли и научного сопровождения транспортных проектов. В будущем лабораторию планируют использовать для регулярных проверок дорог республиканского и регионального значения, а также на этапах проектирования и приемки новых объектов.

