Повысить качество дорог в Казахстане планируют за счет уникальной добавки

По информации директора департамента РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Куаныша Толеуханова, добавление уникального ингредиента позволяет асфальту сохранять температуру при транспортировке. А это необходимо в Казахстане, так как расстояния между заводами и населенными пунктами довольно протяженные.

— Она придает удобоукладываемость асфальтобетонной смеси. Подрядные компании при более низких температурах могут быстро добиться требуемого коэффициента уплотнения для смеси. Что дают энергосберегающие добавки? Они позволяют снизить температуру катки. Применение таких энергосберегающих добавок позволит транспортировать асфальтобетонные смеси на большие расстояния и соответственно улучшать качество самого производства работ на таких объектах, - говорит Толеуханов.

В стандарт строительства дорог внесли и другие изменения.

— С 1 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу обновлённые требования к качеству асфальтобетонных смесей. Изменения внесены в национальный стандарт СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» и направлены на повышение надёжности дорожной инфраструктуры и снижение эксплуатационных рисков, — сообщили в Министерстве транспорта РК.

Разработчиком обновлённого стандарта выступил Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ). Испытания и научные исследования, легшие в основу изменений, проводились учеными и специалистами Института с учётом реальных условий эксплуатации дорог и актуальных международных требований.

Из стандарта официально исключается показатель водонасыщения переформованных образцов асфальтобетона.

- Решение основано на результатах лабораторных исследований, которые показали, что: при повторном формовании асфальтобетонных образцов происходит интенсивное дробление щебня — до 18% при стандартном уплотнении. Это влияет на структуру материала и искажает результаты испытаний, делая показатель водонасыщения нерелевантным, — сообщили в «КаздорНИИ».

Обновление стандарта является важным шагом к объективной системе контроля качества и повышению эффективности дорожного строительства.

Для подрядчиков и производителей это означает:

внедрение современных методов контроля, адаптированных к реальным условиям;

минимизацию рисков некорректных испытаний;

чёткие и предсказуемые технические требования;

сокращение затрат за счёт повышения надёжности дорожного покрытия.

Такой подход позволяет обеспечить не только соответствие международным требованиям, но и учитывать специфические климатические и эксплуатационные условия Казахстана в реальном времени.