Выпускной в Казахстане: родителей предупредили об ответственности и штрафах

С окончанием учебного года перед педагогами, родителями и правоохранителями встает общая задача — обеспечить, чтобы выпускные прошли без нарушений и инцидентов. В школах усиливают профилактическую работу, в МВД предупреждают об ответственности, а специалисты подчеркивают: сделать праздник безопасным возможно только при тесном взаимодействии всех сторон.

В учебных заведениях проходят разъяснительные встречи с родителями, классными руководителями и учениками. Подробно объясняют, что разрешено на празднике, чего следует избегать и какая ответственность предусмотрена за правонарушения.

– Официальные мероприятия проходят исключительно в школе. Организуем их совместно с активными родителями, – рассказывает директор школы-гимназии №7 города Тараза Юлия Фризен. – Главное — создать доверие между всеми сторонами и предложить выпускникам достойную альтернативу уличным гуляниям.

По словам специалиста, во избежание рисков педагоги не участвуют в праздниках за пределами школы — это запрещено внутренними приказами. Однако ответственность за поведение учеников сохраняется, даже если они празднуют вне учебного заведения.

– Родителям советую: не всегда доверяйте на слово. Лучше провести этот день вместе — это и безопасно, и по-настоящему ценно, – добавила директор.

В Министерстве просвещения также рекомендуют отказаться от пышных торжеств, автопробегов и сбора денег. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что выпускные должны проходить на территории школы, а в случае организации мероприятий за ее пределами — ответственность ложится на родителей.

Если педагоги и Министерство просвещения в этот день представляют собой, условно говоря, «мягкую силу», то полиция действует строго в рамках закона и поблажек не делает. В преддверии выпускных мероприятий МВД РК особо акцентирует внимание на соблюдении общественного порядка и мер безопасности.

- Нарушение ПДД, создание помех на дорогах, чрезмерное использование звуковых сигналов и превышение скорости повлекут административную ответственность, - сообщили в пресс-службе МВД РК.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим право управления, грозит штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге). Передача управления транспортным средством лицу, не имеющим права управления влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге).

Согласно части 5 статьи 615 КоАП, за высовывание из окон или люков автомобиля пассажирам грозит штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге). Такой же штраф — 10 МРП — предусмотрен и для водителя, допустившего подобное правонарушение (статья 593, часть 2-1).

Полицейские подчеркивают, что распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет административную ответственность — штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

- За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов согласно части 1 статьи 442 КоАП к административной ответственности привлекаются законные представители с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 3 МРП (11 796 тенге). Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будни дни и с 23 до 10 часов в выходные и праздничные дни может повлечь наложение административного штрафа в размере 5 МРП (19 660 тенге), - добавили в полиции.

Также стражи порядка напоминают, что административная ответственность в Казахстане наступает с 16 лет. Родителям же советуют проявить бдительность и сознательность, чтобы обеспечить детям достойное, спокойное и безопасное празднование выпускного вечера.

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