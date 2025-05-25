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    20:16, 24 Май 2025 | GMT +5

    Опасные гуляния: в Алматы зафиксировали 20 случаев грубых нарушений ПДД выпускниками

    Полиция Алматы призвала выпускников и их родителей соблюдать правила безопасности и порядок в связи с празднованием окончания учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: ДП Алматы

    Начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Серик Шумаев сообщил, что последний звонок - это радостный день, и он не должен быть омрачен бедой.

    — К сожалению, уже зафиксировано 20 случаев грубых нарушений ПДД выпускниками. Молодые люди высовываются из окон и люков автомобилей, устраивают опасные манёвры. Все такие автомашины были остановлены, а водители привлечены к ответственности. Также к ответственности привлечены и родители - за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Убедительно призываем всех соблюдать правила дорожного движения, а родителей - проконтролировать, где находятся их дети и как они добираются домой. Безопасность - превыше всего, — резюмировал он.

    Стоит отметить, что в дни проведения последних звонков полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Порядка тысячи стражей порядка обеспечивают общественный порядок и безопасность в 216 общеобразовательных учебных заведениях города. 

    Теги:
    Полиция Выпускники Алматы ПДД
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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