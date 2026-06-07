Выпускница из Туркестанской области получила предложения от более чем 80 вузов мира

Выпускница общеобразовательной школы №22 имени К. Аманжолова Мактааральского района Туркестанской области Нурали Медина Бектурсынкызы получила более 80 предложений от ведущих высших учебных заведений США, Канады, Великобритании, Турции, ОАЭ и Европы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Престижные международные университеты высоко оценили академические достижения абитуриентки, ее лидерские качества и общественную активность, предложив возможности для обучения и получения грантов.

Нурали Медина успешно сдала международные экзамены IELTS и SAT, показав уровень академической подготовки, необходимый для поступления в ведущие университеты мира.

В школе она была в числе лучших учениц, активно участвовала в научных, интеллектуальных и общественных проектах. Нурали Медина заняла I место на республиканской научно-творческой конференции по английскому языку на тему «Искусственный интеллект как новая возможность научного исследования» и стала победительницей республиканской олимпиады «Ой зерек».

В настоящее время среди множества полученных предложений Нурали Медина намерена выбрать Inha University в Южной Корее. Она стремится получить качественное международное образование и в будущем направить приобретенные знания и опыт на благо страны.

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