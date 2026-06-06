Более 240 школьников представили работы на фестивале «InnovArt» в Астане

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова приняла участие в сетевом арт-фестивале «InnovArt: Болашақ өнері», который прошел в Астане, передает Kaziform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Творческая площадка объединила свыше 240 учащихся из различных регионов страны. Участники представили свои работы по направлениям мюзикла, социального видеоролика, песочной анимации (Sand Art) и декоративно-прикладного искусства.

Фото: Министерство просвещения РК

— В ходе мероприятия было отмечено, что в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта особую значимость приобретает развитие творческого потенциала детей. Современное образование должно не только обеспечивать качественные знания, но и создавать условия для раскрытия способностей каждого ребенка, развития креативного мышления и самореализации. В рамках фестиваля школьники представили музыкально-сценические постановки, авторские видеоработы, произведения песочной анимации и изделия, выполненные в традициях национальных ремесел. Работы участников отражали культурные ценности, творческий подход и современные взгляды молодежи, — отметили в Министерстве.

По итогам фестиваля лучшие участники и творческие коллективы были награждены в различных номинациях.

Фото: Министерство просвещения РК

Фото: Министерство просвещения РК

Как отмечают в Минпросвещения, поддержка талантливых детей и создание возможностей для их всестороннего развития остаются одними из приоритетов государственной политики в сфере образования.

Напомним, в Астане состоялась премьера шоу OVO от Cirque du Soleil. Ранее сообщалось, что культуру Казахстана и творчество Димаша Кудайбергена представили в польской школе.