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    Более 240 школьников представили работы на фестивале «InnovArt» в Астане

    Министр просвещения Жулдыз Сулейменова приняла участие в сетевом арт-фестивале «InnovArt: Болашақ өнері», который прошел в Астане, передает Kaziform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Более 240 школьников представили работы на фестивале «InnovArt» в Астане
    Фото: Министерство просвещения РК

    Творческая площадка объединила свыше 240 учащихся из различных регионов страны. Участники представили свои работы по направлениям мюзикла, социального видеоролика, песочной анимации (Sand Art) и декоративно-прикладного искусства.

    Более 240 школьников представили работы на фестивале «InnovArt» в Астане
    Фото: Министерство просвещения РК

    — В ходе мероприятия было отмечено, что в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта особую значимость приобретает развитие творческого потенциала детей. Современное образование должно не только обеспечивать качественные знания, но и создавать условия для раскрытия способностей каждого ребенка, развития креативного мышления и самореализации. В рамках фестиваля школьники представили музыкально-сценические постановки, авторские видеоработы, произведения песочной анимации и изделия, выполненные в традициях национальных ремесел. Работы участников отражали культурные ценности, творческий подход и современные взгляды молодежи, — отметили в Министерстве. 

    По итогам фестиваля лучшие участники и творческие коллективы были награждены в различных номинациях.

    Более 240 школьников представили работы на фестивале «InnovArt» в Астане
    Фото: Министерство просвещения РК
    Более 240 школьников представили работы на фестивале «InnovArt» в Астане
    Фото: Министерство просвещения РК

    Как отмечают в Минпросвещения, поддержка талантливых детей и создание возможностей для их всестороннего развития остаются одними из приоритетов государственной политики в сфере образования. 

    Напомним, в Астане состоялась премьера шоу OVO от Cirque du Soleil. Ранее сообщалось, что культуру Казахстана и творчество Димаша Кудайбергена представили в польской школе.

    Культура Жулдыз Сулейменова Минпросвещения РК Дети Астана
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор