Выпускников Алматинской области предупредили о наказании за автокортежи и вечеринки в коттеджах

Как сообщил на брифинге РСК заместитель начальника управления административной полиции ДП региона Еркебулан Ахметов, под особым контролем находятся автокортежи выпускников, выезды на встречную полосу, а также случаи, когда пассажиры высовываются из окон или люков движущихся автомобилей.

По его словам, за выезд на встречную полосу водителю грозит лишение водительских прав сроком на шесть месяцев в соответствии со статьей 596 КоАП РК. Если же несовершеннолетние во время движения автомобиля высовываются из окон или люков, ответственность понесут как водитель, так и родители подростков.

Кроме того, полиция предупредила о недопустимости проведения незаконных вечеринок в арендованных коттеджах. Под особым контролем также окажутся факты продажи несовершеннолетним алкогольных и энергетических напитков.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции будут выявлять подростков, находящихся на улице в ночное время без сопровождения законных представителей.

В департаменте полиции подчеркнули, что главная цель усиленных мер — не наказание, а обеспечение безопасности выпускников в период завершения учебного года и летних каникул.

Ранее полиция Алматы обратилась к родителям и учителям выпускников в преддверии последнего звонка.

Отметим, что в Казахстане в этом году оканчивают школу свыше 215 тысяч одиннадцатиклассников.

Также сообщалось, что согласно приказу Министерства просвещения проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и иных развлекательных заведениях запрещено, а также сбор денежных средств на проведение выпускных мероприятий. Выпускные должны проводиться исключительно в стенах школы.