Выпускников Алматинской области предупредили о наказании за автокортежи и вечеринки в коттеджах
В преддверии выпускных вечеров полиция Алматинской области перешла на усиленный режим работы, передает агентство Kazinform.
Как сообщил на брифинге РСК заместитель начальника управления административной полиции ДП региона Еркебулан Ахметов, под особым контролем находятся автокортежи выпускников, выезды на встречную полосу, а также случаи, когда пассажиры высовываются из окон или люков движущихся автомобилей.
По его словам, за выезд на встречную полосу водителю грозит лишение водительских прав сроком на шесть месяцев в соответствии со статьей 596 КоАП РК. Если же несовершеннолетние во время движения автомобиля высовываются из окон или люков, ответственность понесут как водитель, так и родители подростков.
Кроме того, полиция предупредила о недопустимости проведения незаконных вечеринок в арендованных коттеджах. Под особым контролем также окажутся факты продажи несовершеннолетним алкогольных и энергетических напитков.
В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции будут выявлять подростков, находящихся на улице в ночное время без сопровождения законных представителей.
В департаменте полиции подчеркнули, что главная цель усиленных мер — не наказание, а обеспечение безопасности выпускников в период завершения учебного года и летних каникул.
Ранее полиция Алматы обратилась к родителям и учителям выпускников в преддверии последнего звонка.
Отметим, что в Казахстане в этом году оканчивают школу свыше 215 тысяч одиннадцатиклассников.
Также сообщалось, что согласно приказу Министерства просвещения проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и иных развлекательных заведениях запрещено, а также сбор денежных средств на проведение выпускных мероприятий. Выпускные должны проводиться исключительно в стенах школы.