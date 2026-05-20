Свыше 215 тысяч одиннадцатиклассников оканчивают школы Казахстана

В школах Казахстана подводят итоги 2025–2026 учебного года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

Во всех школах страны подходит к завершению 2025–2026 учебный год. В этом году обучение завершают более 3,9 млн школьников, из которых свыше 215 тысяч — выпускники 11 классов.

По итогам учебного года более 31 тысячи учащихся претендуют на получение аттестата с отличием по окончании 9 класса. Среди выпускников 11 классов на получение аттестата с отличием претендуют 18 тысяч школьников. Сегодня в организациях образования страны трудятся более 420 тысяч педагогов.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по поручению Главы государства, введены в эксплуатацию 217 школ, из которых 84 расположены в сельской местности. В настоящее время в этих школах обучаются более 220 тысяч учащихся и работают около 16 тысяч педагогов.

В связи с завершением учебного года 25 мая во всех школах страны пройдет единый классный час на тему «Білімім — Отаныма!». В ходе классных часов будут подведены итоги учебного года, отмечены достижения учащихся и самые яркие события школьной жизни. Особое внимание будет уделено ключевым ценностям единой программы воспитания «Адал азамат», повышению уважения к знаниям и науке, развитию инновационного мышления как важнейшим стратегическим направлениям, определенным в Народной Конституцией. Также школьникам будут представлены рекомендательные списки литературы на период летних каникул.

В соответствии с совместным приказом и постановлением Министерства просвещения и местных исполнительных органов запрещается проведение торжественных мероприятий в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также послесреднего образования в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе.

Не допускается сбор денежных средств с родителей, законных представителей и обучающихся, а также требование подарков и иных материальных ценностей в связи с проведением торжественных мероприятий. Церемонии вручения аттестатов и дипломов будут организованы исключительно в стенах организаций образования.

Совместный приказ направлен на обеспечение безопасности и общественного правопорядка при проведении выпускных мероприятий, а также на укрепление идеологии «Закон и порядок» в организациях образования.

