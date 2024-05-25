Выпускники Алматы попрощались со школой

Сегодня в 135 школах Алматы состоялись торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В одной из них, где была организована концертная программа, побывал корреспондент агентства Kazinform.

Концертную программу организовали в специализированном лицее № 92 имени Махатмы Ганди. По случаю выпуска 90 школьников звучали напутственные слова и теплые пожелания.

— Сегодня наши выпускники, словно птенцы из родного гнезда, устремятся во взрослую жизнь. Впереди столько планов, перспектив, задач и целей. Но этот особенный день им запомнится навсегда. В этот ответственный период очень важно, чтобы они использовали знания, полученные за 11 лет, и сделали правильный выбор. Поэтому я желаю успешно сдать экзамены и найти профессию своей мечты, — отметила директор специализированного лицея № 92 имени М. Ганди Кульжан Шажабаева.

В знак благодарности учителям выпускники подготовили творческие выступления: зачитали трогательные стихи, пели песни и сыграли на домбре.

— Сегодня очень счастливый, и в то же время грустный день. Мы прощаемся со школой, учителями, друзьями. Очень грустно покидать стены родной школы, где прожито столько эмоций, мы здесь выросли. Хочу поблагодарить наших учителей за все знания, советы и поддержку в трудные дни. В будущем я хочу стать врачом, буду поступать в медицинский институт, — поделилась выпускница 11-го класса Аяулым Серикова.

В завершение программы выпускники исполнили прощальный вальс.

— Нас переполняют эмоции, я даже не ожидал, что будет грустно на душе. Теперь не надо выходить к доске, готовиться к урокам. Впереди взрослая жизнь. Самое главное, нам сейчас сосредоточиться на сдаче экзаменов. Я планирую связать свою жизнь с автоматизацией и машиностроением. Я считаю, что автотранспорт, IT-технологии — это те перспективные направления, которые позволят нашей страны быть импортонезависимыми, — отметил другой выпускник Ерсұлтан Серикбай.

По данным акимата города, всего в этом году школы Алматы окончили около 16 тысяч выпускников. Из них 433 школьника являются претендентами на знак «Алтын белгі», на аттестат с отличием — 1392.

В Алматы функционируют 337 общеобразовательных школ, в том числе 215 государственных и 122 частные школы. В 2023-2024 учебном году в 1-11-х классах обучились более 300 тысяч учащихся.

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